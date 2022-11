Mateo se lleva la peor parte en su enfrentamiento con Leonel

Mientras se celebra la boda de Don Patricio y Sabina, Leonel decide interrumpirla de manera brusca porque no quiere que su padre acabe casándose con ella. Padre e hijo llegan a las manos y Mateo decide intervenir, aunque Don Patricio no puede aguantar la presión y tiene que retirarse a su habitación con serios problemas.

Valeria, la prometida de Leonel que ha estado viendo todo lo que sucedía, no da crédito a lo ocurrido y se marcha incrédula. En el camino se tuerce un tobillo y Mateo se ofrece a ayudarla. Leonel, que sigue muy nervioso y no se olvida del puñetazo que Mateo le ha dado para defender a Don Patricio, se interpone. Gracias a la intervención de Valeria, ambos no llegan a las manos, pero Leonel toma una decisión que afecta de lleno al futuro de Mateo