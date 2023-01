Mateo está sorprendido con la actitud de Leonel tras proponerle un negocio juntos

Leonel no ha aceptado la realidad de que Mateo es su hermano. Las pruebas científicas que lo confirman han sido un duro golpe para Leonel que se consideraba único heredero de la fortuna de Don Patricio. Si su relación anterior con Mateo era difícil, ahora con esta noticia, se convierte en muy complicada.

Por su parte, Mateo ha recibido la noticia con mucha mayor tranquilidad. A pesar de que no se lleva bien con Leonel, intenta que entre ambos regrese la cordialidad. Por ello acude a verle para proponerle a Leonel un nuevo negocio en la hacienda. Un negocio que Don Patricio ya tenía en mente y que no pudo llevar a cabo por su repentina muerte. Leonel recibe con sorpresa la propuesta y, sorprendentemente para Mateo, no se opone a la misma, aunque afirma que no participará directamente en ella. Mateo se queda gratamente sorprendido por la reacción del que ahora es su hermano. Aunque Leonel no ha dicho su última palabra.