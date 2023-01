Leonel ni se plantea la posibilidad de que Mateo pueda ser hermano suyo

Todo el mundo en la hacienda está revolucionado porque Mateo y Sandy por fin se van a dar el sí quiero. Leonel se presenta en la cocina donde se encuentra con Dalia porque quiere hacerle una pregunta.

Leonel quiere saber si Dalia sospecha que Mateo pueda ser hermano suyo. Ella no lo sabe, pero reconoce que hay muchos cabos sueltos y quizá sea posible, pero no lo tiene claro. Leonel no se lo plantea ni por asomo y deja bien a las claras que nunca le aceptaría como hermano si eso supone tener que compartir la herencia de Don Patricio.