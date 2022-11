Leonel evita que Sabina le cuente la verdad a Valeria dejándola que vuelva a la hacienda

Sabina quiere volver a la hacienda sea como sea, no solo para estar con su hija sino también para poder ocupar el lugar que cree merecer.

Pero Leonel no se lo pone fácil y no le deja entrar, pero ella es testigo de una actitud que pone en tela de juicio su relación con Valeria. Con ese as en la manga, Sabina acude a ver a Valeria pero antes de que consiga hablar con ella, Leonel aparece y lo evita.