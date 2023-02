Dalia, obligada a confesarle a Mateo la verdadera identidad de su madre

Cuando Aarón, el doctor personal de Don Patricio, acudió a Dalia y le confesó la identidad de la verdadera madre de Mateo, no se lo podía creer. Podría ser su hermana Esmeralda. La noticia cae como un jarro de agua fría entre las hermanas. Esmeralda acusa a Dalia de haberlo sabido durante todo el tiempo y no habérselo contado. De nada sirve las explicaciones de la mujer que más cerca siempre estaba de Don Patricio. Esmeralda no la cree.

Por eso, Dalia se siente en la obligación de hablar con Mateo para contarle la verdad y decirle lo que le ha confesado Aaron. Mateo no sabe nada y, cuando escucha lo que Dalia le dice , se queda petrificado.