Artemio, el padre de Sandy, amenaza seriamente a Mateo

La relación entre Mateo y Sandy no pasa por su mejor momento. La presencia de Valeria y el hecho de haber recuperado casi completamente la memoria, pone en riesgo la relación que el hijo de Dalia mantiene con Sandy. la complicidad ha surgido entre ambos y Mateo se plantea seriamente seguir con los planes de boda con sandy.

Sin embargo Artemio, el padre de Sandy, no parece muy dispuesto a aceptar esta posibilidad. Su futuro político en el pueblo no puede permitirse que su hija sea rechazada y no se case. Por eso, acude a ver a Mateo para dejarle claro lo que opina sobre la posibilidad de romper su compromiso con Sandy.