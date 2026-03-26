La traición de Nermin destapa la gran mentira de Nur ante todos

La madre de Nur, Nermin, está dispuesta a traicionar a su propia hija por dinero y joyas. Por eso, se cita con Ela en un restaurante y le muestra el vídeo en el que su primogénita finge que la chef la empuja por las escaleras. A cambio, le pide que se haga con la caja fuerte de su suegra y le entregue todo lo que encuentre en su interior.

Ela ve muy complicado colarse en la mansión de los Yıldız sin ser vista, pero Nermin le asegura que no será un problema: toda la familia asistirá a un evento benéfico y la casa quedará vacía. Además, le recuerda que con ese vídeo podrá demostrar su inocencia ante todos.

Aunque acepta el plan, Ela decide no arriesgarse y le pide a Neco que lo haga por ella. No quiere que la familia de Civan la sorprenda llevándose las joyas después de haber sido acusada de intentar atentar contra su nuera.

Durante el acto benéfico, Nermin y Ela se encuentran y realizan el intercambio: las joyas por el móvil que contiene el vídeo. La chef consigue que las imágenes se proyecten en la pantalla del evento justo cuando la madre de Ipek está dando un discurso.

Todos se quedan de piedra al ver la verdad: Nur fingió su caída por las escaleras… y nunca fue empujada.