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La traición de Nermin destapa la gran mentira de Nur ante todos

Ela consigue, gracias a Nermin, el vídeo que prueba que no empujó a Nur por las escaleras y lo enseña en un evento benéfico. Nadie imaginaba que Nur había fingido su caída.

La traición de Nermin destapa la gran mentira de Nur ante todos

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La madre de Nur, Nermin, está dispuesta a traicionar a su propia hija por dinero y joyas. Por eso, se cita con Ela en un restaurante y le muestra el vídeo en el que su primogénita finge que la chef la empuja por las escaleras. A cambio, le pide que se haga con la caja fuerte de su suegra y le entregue todo lo que encuentre en su interior.

Ela ve muy complicado colarse en la mansión de los Yıldız sin ser vista, pero Nermin le asegura que no será un problema: toda la familia asistirá a un evento benéfico y la casa quedará vacía. Además, le recuerda que con ese vídeo podrá demostrar su inocencia ante todos.

Nermin tiene un vídeo que podría demostrar la inocencia de Ela

Aunque acepta el plan, Ela decide no arriesgarse y le pide a Neco que lo haga por ella. No quiere que la familia de Civan la sorprenda llevándose las joyas después de haber sido acusada de intentar atentar contra su nuera.

Neco se apropia de las pertenencias de Nur

Durante el acto benéfico, Nermin y Ela se encuentran y realizan el intercambio: las joyas por el móvil que contiene el vídeo. La chef consigue que las imágenes se proyecten en la pantalla del evento justo cuando la madre de Ipek está dando un discurso.

Todos se quedan de piedra al ver la verdad: Nur fingió su caída por las escaleras… y nunca fue empujada.

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