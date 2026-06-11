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El primer beso de Canfeza y Mahir antes de que todo se tuerza de la forma más inesperada

A solo un día de convertirse en marido y mujer, Canfeza sorprende a Mahir besándole por primera vez. Sin embargo, cuando la pareja parece más feliz que nunca, su futuro da un inesperado giro.

El primer beso de Canfeza y Mahir antes de que todo se tuerza

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Queda un día para que Mahir y Canfeza se conviertan oficialmente en marido y mujer. Por eso, el comisario la lleva a una tienda de vestidos de novia para que elija el suyo para la boda, mientras él hace lo propio comprándose un traje para la ocasión.

Mahir le compra a Canfeza su vestido de novia

De regreso al hotel donde se hospedan junto a sus familiares, Süreyya, Sare y la madre de Kürşat quedan prendadas del vestido de novia que Mahir ha elegido para Canfeza. La viuda de Mehmet no duda en elogiar a su hijo por lo detallista que es, y no le falta razón. Poco después, el joven se presenta en la habitación de su prometida con una nueva sorpresa: ha conseguido el caftán que la madre de Canfeza llevó la noche previa a su boda con Kürşat, un gesto que emociona profundamente a la joven.

El detalle de Mahir que conmueve a Canfeza

Pero las sorpresas no terminan ahí. Para que Canfeza pueda lucir el caftán de su madre, organizan una tradicional noche de la henna por todo lo alto. Le aplican henna en las manos mientras las invitadas cantan y bailan a su alrededor. Incluso, la joven comparte un baile con Mahir ante la emocionada mirada de ambas familias.

El baile de Mahir y Canfeza

De vuelta en el hotel, Canfeza invita a su prometido a pasar la noche abrazados en su habitación. Sin embargo, el hijo de Mehmet prefiere reservarse para la noche de bodas. Sabe que apenas podrá dormir pensando en ella y confiesa que le encantaría escuchar de sus labios cuánto lo quiere. La hija de Kürşat responde a su deseo de la forma más inesperada: besándolo por primera vez.

Sin embargo, la felicidad de Canfeza dura poco. Cuando entra en su habitación, se lleva un gran disgusto al encontrar allí a su padre. Kürşat sabe que al día siguiente firmará los papeles de su boda e intenta convencerla para que no lo haga. Le asegura que, si se casa con Mahir, Selim acabará con su vida y Cabir buscará venganza. El hombre quiere sembrar la duda en su hija y provocar una ruptura definitiva entre la pareja. ¿Logrará convencerla?

Kürşat regresa para impedir que Canfeza se case oficialmente con Mahir

A la mañana siguiente, Mahir y su amigo Salih acuden en busca de Orhan, convencidos de que posee información clave que podría ayudar al comisario a recuperar su puesto de trabajo. Sin embargo, cuando el fugitivo está a punto de revelar la identidad de Boris, un hombre encapuchado abre fuego contra ellos. Orhan recibe un disparo y Mahir resulta gravemente herido.

Mahir resulta herido en una operación policial
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