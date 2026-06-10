Elisa y Damián reaparecen y Alfonsina manda a su hijo lejos para separarlo de su amiga

Elisa y Damián siguen desaparecidos y tienen preocupados a todos sus familiares. El joven Gael no para de rezar pidiendo que sus amigos aparezcan sanos y salvos.

Nadie los ha visto pero los niños están juntos y bien. Se han refugiado el uno en el otro y unidos están felices.

Cuando Alfonsina está pensando que no resistiría perder a Damián ¡los niños aparecen!

La mujer echa toda la culpa a Elisa, por la rabia que tiene contra Estefanía, de quien todavía piensa que fue amante de su marido. Dice que ella tuvo la culpa de que su hijo desapareciera porque es igual de mala que su madre.

Va a impedir que los niños se vuelvan a ver y Damián le grita a su propia madre para decirle que no puede impedirlo. Pero Alfonsina lo deja claro: va a mandar a su hijo a vivir al extranjero y no va a volver a ver a Elisa.

El pequeño Gael está muy preocupado por sus amigos y el padre Lupe le comunica que ya están de regreso y bien. Y también le dice que Damián se va de viaje y no sabe cuándo podrá volver a verlo.

Gael rompe a llorar. ¡Él tampoco quiere quedarse sin sus amigos! Pero la decisión está tomada. Gael y Elisa se agarran de las manos y se ponen delante del coche en el que se llevan a Damián y ¡están a punto de ser atropellados!

Damián grita por la ventanilla que nunca dejarán de ser amigos. ¡Qué momento tan duro para los niños!