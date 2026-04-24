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Sofía pilla a su padre Armando con Ángela y Estela lo echa de casa

Sofía presencia el momento que nadie esperaba y deja al descubierto la infidelidad de Armando. La reacción de Estela no se hace esperar: tras años de silencio, decide enfrentarse a su marido y tomar una decisión que lo cambia todo.

Sofía pilla a su padre Armando con Ángela y Estela lo echa de casa

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Flor le cuenta a Estela que Sofía vio a su padre, Armando, besándose con Ángela en su despacho y está destrozada. Sin pensarlo, la madre de Elsa va a buscar a su marido… y lo encuentra con su amante en actitud cariñosa. Está fuera de sí y, aunque el empresario intenta calmarla y mantener las apariencias, no lo consigue. "Ya no voy a tolerar que me humilles", le suelta, fuera de sí.

Estela pierde los nervios con Armando y Ángela

Estela sabe desde hace años que Armando la engaña, pero había callado por el bienestar de sus hijos. La situación da un giro cuando Ángela descubre que su amiga ha estado fingiendo su pérdida de memoria todo este tiempo.

Ángela descubre que Estela no tenía pérdida de memoria

Armando intenta salvar su vida acomodada y asegura que Ángela no significa nada para él. "Tú siempre has sido mi prioridad", insiste. Pero Estela ya no cree en sus palabras. Le recuerda que lo descubrió en la cama con su amiga y le lanza una acusación demoledora: la encerró en un psiquiátrico para que olvidara lo que vio.

El empresario comprende entonces que Estela ha recuperado la memoria. Desesperado, trata de minimizar lo ocurrido. "Solo me acosté con ella una vez", asegura. Pero ya es tarde. Estela ha tomado una decisión firme: no quiere seguir a su lado y le da dos días para abandonar la casa.

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