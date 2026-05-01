Norma descubre la verdadera identidad de Andrés en la tumba de Eva

Andrés le pide a Nora que le lleve hasta la tumba de Eva y ella, finalmente, acaba descubriendo que no es Gerardo Montero, sino Andrés, el padre del bebé y el gran amor de Elsa.

El hijo de Cristina no entiende cómo ha terminado descubriendo su verdadera identidad y ella le revela que Elsa le habló mucho de él. Además, su insistencia por ver dónde estaba sepultada la pequeña también le ayudó a atar cabos.

La hija de Clemencia le tranquiliza al decirle que puede confiar en ella y que no revelará a su madre quién es en realidad. Sin embargo, hay algunas preguntas que le rondan la cabeza y termina haciéndoselas al hermano de Toñita. Quiere saber quién escribió la carta que le entregó a su progenitora. Andrés le explica que fue Elsa. Nora le confiesa que hizo bien, porque si hubiera ido con la verdad por delante, su madre no le habría dejado poner un pie en el rancho.

El hijo de Cristina no entiende por qué hay tanto hermetismo a la hora de hablar de Eva y Nora le cuenta que fue una norma impuesta por Armando, que su madre sigue a rajatabla. Además, le explica que fue el marido de Estela quien enterró a Eva allí, sin esperar a que Elsa recibiera el alta hospitalaria tras recuperarse de la hemorragia provocada por un desgarro del útero.

Andrés se percata de que hay demasiado misterio en torno a la muerte de Eva. No se imagina que su bebé está con una familia que la está cuidando. ¿Seguirá el joven investigando sobre la muerte de su hija o se dará por vencido ahora que ha visto la supuesta tumba de su pequeña?