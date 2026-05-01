Perdona nuestros pecados

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Norma descubre la verdadera identidad de Andrés en la tumba de Eva

Andrés logra llegar hasta la supuesta tumba de su hija Eva con la ayuda de Nora, pero su insistencia por saber qué ocurrió realmente con la pequeña acaba destapando su verdadera identidad.

Norma descubre la verdadera identidad de Andrés en la tumba de Eva

Publicidad

Nova
Publicado:

Andrés le pide a Nora que le lleve hasta la tumba de Eva y ella, finalmente, acaba descubriendo que no es Gerardo Montero, sino Andrés, el padre del bebé y el gran amor de Elsa.

El hijo de Cristina no entiende cómo ha terminado descubriendo su verdadera identidad y ella le revela que Elsa le habló mucho de él. Además, su insistencia por ver dónde estaba sepultada la pequeña también le ayudó a atar cabos.

La hija de Clemencia le tranquiliza al decirle que puede confiar en ella y que no revelará a su madre quién es en realidad. Sin embargo, hay algunas preguntas que le rondan la cabeza y termina haciéndoselas al hermano de Toñita. Quiere saber quién escribió la carta que le entregó a su progenitora. Andrés le explica que fue Elsa. Nora le confiesa que hizo bien, porque si hubiera ido con la verdad por delante, su madre no le habría dejado poner un pie en el rancho.

Andrés sospecha que la muerte de Eva esconde demasiados secretos

El hijo de Cristina no entiende por qué hay tanto hermetismo a la hora de hablar de Eva y Nora le cuenta que fue una norma impuesta por Armando, que su madre sigue a rajatabla. Además, le explica que fue el marido de Estela quien enterró a Eva allí, sin esperar a que Elsa recibiera el alta hospitalaria tras recuperarse de la hemorragia provocada por un desgarro del útero.

Andrés se percata de que hay demasiado misterio en torno a la muerte de Eva. No se imagina que su bebé está con una familia que la está cuidando. ¿Seguirá el joven investigando sobre la muerte de su hija o se dará por vencido ahora que ha visto la supuesta tumba de su pequeña?

Nova» Series» Perdona nuestros pecados» Mejores momentos

Publicidad

Series

Civan recupera la memoria y se despide de su familia y de Leyla al saber que le queda poco tiempo de vida

Civan recupera la memoria y se despide de su familia y de Leyla al saber que le queda poco tiempo de vida

Leyla y Ferda sacan a la luz los secretos de la familia y provocan un terremoto en los Yildiz

Leyla y Ferda sacan a la luz los trapos sucios de la familia y provocan un terremoto en los Yildiz

Norma descubre la verdadera identidad de Andrés en la tumba de Eva

Norma descubre la verdadera identidad de Andrés en la tumba de Eva

Me atrevo a amarte - Déborah llora ante las duras palabras de su sobrino
Momento destacado

Alejandro se enfrenta a Déborah por regalar su pagaré y ponerse en contra a la familia de Victoria

Merdan consigue demostrar que su nieto no mató a Kadir
Momento destacado

Iclal acorrala a Ceylin y Merdan consigue demostrar que su nieto no mató a Kadir

Mali sospecha que Nur acabó con la vida de Neco tras descubrir que su padre fue asesinado
Momento destacado

Mali sospecha que Nur acabó con la vida de Neco tras descubrir que su padre fue asesinado

Tras conocer los resultados de la autopsia que apuntan a un asesinato, Malí no puede ignorar sus sospechas y pone a Nur contra las cuerdas. Está convencido de que podría estar implicada en la muerte de su padre.

Elena finge suicidarse para retener a Gerardo a su lado
Momento destacado

La gran actuación de Elena: finge haber intentado suicidarse para retener a Gerardo a su lado

Gerardo toma la decisión de abandonar la mansión para empezar una nueva vida junto a Toñita, pese a las súplicas de Elena. Desesperada, la joven finge un suicidio para retenerlo, pero no logra cambiar su decisión.

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder y acapara las series temáticas más vistas

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder y acapara las series temáticas más vistas

Déborah quiere que Gabino se vaya a vivir con ella entre lujos

Déborah quiere que Gabino se vaya a vivir con ella entre lujos

Çinar va a la cárcel y saca el lado más sentimental de Ilgaz

Çinar va a la cárcel y saca el lado más sentimental de Ilgaz

Publicidad