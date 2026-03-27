Ya no hay vuelta atrás: Armando quiere enviar a Elsa a un internado y desata una fuerte discusión familiar

Estela tiene una fuerte discusión con Armando. No quiere que envíe a su hija Elsa a un internado de monjas que está perdido en medio de la nada. Sin embargo, el empresario no está dispuesto a cambiar de opinión. La conversación sube de tono y Elsa intercede por su progenitora. No quiere que su padre le siga gritando y faltando al respeto. "Pide a mi madre una disculpa", le espeta a su padre, pero él lejos de calmarse, se enfurece más y le recuerda a su hija que no es quien para decirle lo que tiene qué hacer.

Armando le pide que se vaya de allí para que pueda seguir hablando con su mujer y, cuando lo hace, el amante de Ángela le echa en cara a Estela que su hija pequeña está malcriada.

Estela ya no soporta las faltas de respecto de su marido y le pide que no le vuelva a hablar en ese tono.

Elsa se refugia en su habitación y se desahoga con Flor, quien siempre ha estado ahí cuando ella lo ha necesitado. La joven no quiere irse a un internado. "¿Qué voy a hacer allí sola", le dice atemorizada. En ese momento, aparece en su cuarto su padre y le dice que no le va a servir de nada buscarse aliados. "Disfruta de tus últimos días con tu familia", le espeta muy serio. Elsa siente que todo el sacrificio que ha hecho renunciando a Andrés no ha servido de nada porque su progenitor la va a castigar igualmente.

A la mañana siguiente, Elsa habla con su madre antes de ir al colegio. La joven no entiende por qué su progenitora sigue con su padre. "Mamá, te mereces estar con un hombre que te trate como una reina", le afirma. Pero, su madre cree que el hombre ideal no existe, aunque Elsa no comparte su opinión. Le cuenta a Estela que Andrés le hacía sentir la mujer más especial del mundo y ella también puede encontrar un hombre que la trate como se merece.