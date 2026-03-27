Perdona nuestros pecados

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ya no hay vuelta atrás: Armando quiere enviar a Elsa a un internado y desata una fuerte discusión familiar

Estela se enfrenta a su marido al negarse a que su hija sea enviada a un internado de monjas aislado de todo. La tensión aumenta cuando Elsa interviene para defender a su madre, pero Armando no cede y deja claro que su decisión es firme.

Ya no hay vuelta atrás: Armando quiere enviar a Elsa a un internado y desata una fuerte discusión familiar

Publicidad

Nova
Publicado:

Estela tiene una fuerte discusión con Armando. No quiere que envíe a su hija Elsa a un internado de monjas que está perdido en medio de la nada. Sin embargo, el empresario no está dispuesto a cambiar de opinión. La conversación sube de tono y Elsa intercede por su progenitora. No quiere que su padre le siga gritando y faltando al respeto. "Pide a mi madre una disculpa", le espeta a su padre, pero él lejos de calmarse, se enfurece más y le recuerda a su hija que no es quien para decirle lo que tiene qué hacer.

Armando le pide que se vaya de allí para que pueda seguir hablando con su mujer y, cuando lo hace, el amante de Ángela le echa en cara a Estela que su hija pequeña está malcriada.

Estela ya no soporta las faltas de respecto de su marido y le pide que no le vuelva a hablar en ese tono.

Armando se muestra implacable con Elsa: "Disfruta de tus últimos días con tu familia"

Elsa se refugia en su habitación y se desahoga con Flor, quien siempre ha estado ahí cuando ella lo ha necesitado. La joven no quiere irse a un internado. "¿Qué voy a hacer allí sola", le dice atemorizada. En ese momento, aparece en su cuarto su padre y le dice que no le va a servir de nada buscarse aliados. "Disfruta de tus últimos días con tu familia", le espeta muy serio. Elsa siente que todo el sacrificio que ha hecho renunciando a Andrés no ha servido de nada porque su progenitor la va a castigar igualmente.

A la mañana siguiente, Elsa habla con su madre antes de ir al colegio. La joven no entiende por qué su progenitora sigue con su padre. "Mamá, te mereces estar con un hombre que te trate como una reina", le afirma. Pero, su madre cree que el hombre ideal no existe, aunque Elsa no comparte su opinión. Le cuenta a Estela que Andrés le hacía sentir la mujer más especial del mundo y ella también puede encontrar un hombre que la trate como se merece.

El consejo que Elsa le da a su madre: "Te mereces estar con un hombre que te trate como una reina"
Nova» Series» Perdona nuestros pecados» Mejores momentos

Publicidad

Series

Ya no hay vuelta atrás: Armando quiere enviar a Elsa a un internado y desata una fuerte discusión familiar

Ya no hay vuelta atrás: Armando quiere enviar a Elsa a un internado y desata una fuerte discusión familiar

Bárbara le pide el divorcio a Enrique

Secretos de familia - Ilgaz y compañía derrotan a la mafia que asesinó a Pars

Ilgaz y compañía derrotan a la mafia que asesinó a Pars

La traición de Nermin destapa la gran mentira de Nur ante todos
Momento destacado

La traición de Nermin destapa la gran mentira de Nur ante todos

Leona no puede más: Calixto se ha llevado a Ana Julia y Benjamín sufre un brutal atentado
Momento destacado

Leona no puede más: Calixto se ha llevado a Ana Julia y Benjamín sufre un brutal atentado

Elsa y Andrés no pueden olvidarse, pero su historia de amor podría estar en riesgo si ella acaba en un internado
Momento destacado

Elsa y Andrés no pueden olvidarse, pero ella podría acabar en un internado y separarlos para siempre

Elsa y Andrés siguen pensando el uno en el otro tras su separación, pero la decisión de su padre de enviarla a un internado amenaza con alejarlos y poner en riesgo su historia de amor.

Secretos de familia - Derya encuentra el cadáver de Pars en su casa
Momento destacado

Pars es asesinado por la mafia y Derya encuentra su cadáver en el jardín de su casa

Derya encuentra el cadáver de Pars en su casa después que enviaran una mano como aviso de que no investiagran más.

Nur acusa a Ela de empujarla por las escaleras y logra que toda la familia se ponga en su contra

Nur acusa a Ela de empujarla por las escaleras y logra que toda la familia se ponga en su contra

Armando frustra la huida de Elsa con Andrés y decide separarla de él para siempre

Armando frustra la huida de Elsa con Andrés y decide separarla de él para siempre

Velvet el nuevo imperio - Cristina vuelve a Velvet y conoce al hijo de Ana

Cristina vuelve a Velvet y conoce al hijo de Ana y Alberto

Publicidad