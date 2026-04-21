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La gran mentira sobre Eva destroza a Elsa: llora ante su tumba sin saber que sigue viva

Mientras visita la tumba de su hija, Elsa ignora que la pequeña sigue con vida… y que todo forma parte de un plan de Armando.

Elsa llora ante la tumba de su hija sin saber que está viva

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Elsa logra recuperarse de la hemorragia tras el parto, pero el dolor es insoportable. Convencida de que su hija Eva murió mientras dormía, lo primero que hace es visitar su tumba… sin imaginar que todo es una mentira.

Su propio padre ordenó al padre Reynaldo y a tía Clemencia dar a la pequeña en adopción. Mientras Elsa llora su pérdida, el sacerdote no puede soportar verla sufrir y vuelve a suplicar a Armando que le confiese la verdad… pero él se niega rotundamente.

De vuelta a casa, la joven recibe el cariño de su familia, aunque Elena se muestra distante. Antes de marcharse, Armando presiona al padre Reynaldo para que guarde silencio… incluso intenta comprarlo, pero el cura lo rechaza.

Armando intenta comprar el silencio del padre Reynaldo

Mientras tanto, Armando le aconseja a Estela que se calme para no tener que volver a hospitalizarla. Estela le planta cara y le deja claro que no volverá al psiquiátrico.

Estela se muestra firme con Armando: "No voy a voler al psquiátrico"

Y en prisión, Andrés sueña con una vida feliz junto a Elsa y su hija… ajeno a la tragedia.

Por su parte, Elsa tiene una pesadilla en la que su bebé desaparece… pero al despertar, la realidad es aún más cruel: cree que su hija está muerta.

Andrés y Elsa sueñan con su hija Eva

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