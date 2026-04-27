Armando abandona el hogar familiar y Estela se lo cuenta a sus hijos

Estela da el paso definitivo: quiere divorciarse de Armandoy lo echa de casa. Su marido le pide otra oportunidad, consciente de que, si su relación se rompe, tendrá que renunciar a su vida de lujos y comodidades. "Te prometo que no te volveré a fallar", le asegura. Pero ella ya no quiere seguir a su lado. No puede olvidar que le ha sido infiel con su mejor amiga, Ángela, ni que la internó en un psiquiátrico para evitar que revelara a sus hijos que la madre de Gerardo es su amante.

Armando se resiste a abandonar la casa familiar, pero en ese momento llega la hermana de Estela, Irene, para apoyarla. "Voy a pelear por mis cosas", le advierte él en tono amenazante.

Estela reúne a sus hijos para comunicarles que su padre ya no vivirá con ellos. "El cariño que os tenemos no va a cambiar. Vosotros sois lo más importante de nuestras vidas", les dice.

Elsa se muestra orgullosa de su madre y confía en que sus hermanos pequeños acabarán entendiendo la situación. Quien no lo encaja bien es Elena, que reacciona con furia ante la separación. "Mi hermana tiene serios problemas de personalidad y debería verla un especialista", le recomienda a su madre. Gerardo ya lo intentó, sin éxito.

Elsa prefiere mantenerse al margen, consciente de que Elena no la quiere y solo protege a su padre.

Por su parte, Estela habla con su hija Sofía. La pequeña vio a su padre besándose con Ángela y le pregunta si por eso lo echó de casa. Ella la tranquiliza diciéndole que hace ya mucho tiempo que su padre y ella no tienen una buena relación. La hermana de Irene le pide a su hija que no se enfade con su progenitor y que lo siga queriendo.