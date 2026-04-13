Estela regresa a casa y finge no recordar nada: ¿qué está tramando?

Estela ya no soporta estar más tiempo lejos de sus hijos y decide regresar a la mansión, aunque eso implique volver a convivir con Armando.

Para ocultarle que fue Héctor quien la ayudó a escapar del psiquiátrico y que ha estado escondida en un hotel durante todo este tiempo, idea un plan. Le hace creer que una mujer la encontró vagando por la carretera, desorientada y con una bata de hospital. Según su versión, fue gracias a la denuncia por desaparición que interpuso su hermana Irene como la policía logró localizarla.

Armando e Irene acuden a la fonda donde supuestamente Estela ha estado recuperándose bajo el ciudado de la mujer que la rescató. Al verla, lo único que le preocupa a él es saber si su mujer ha recuperado la memoria. Si recordara su relación con Ángela y el motivo real de su internamiento, podría meterse en serios problemas. La acusó de haber atropellado deliberadamente a su hijo Domingo al dar marchar atrás con su vehículo.

Convencido de que Estela no recuerda nada, decide llevarla de vuelta a casa. Para ella, lo más importante es reencontrarse con sus hijos después de tanto tiempo. Todos la reciben con entusiasmo, excepto Elena, la hija mayor, siempre fiel a su padre y su principal aliada en la mansión. "Estoy feliz de estar en casa con vosotros. Os he echado muchísimo de menos", les dice emocionada.

La única ausencia es la de Elsa, que se encuentra en el rancho con su tía Clemencia. Sin embargo, Armando le hace creer que está en un internado estudiando.

Armando busca un momento de intimidad para hablar a solas con Estela y le deja claro que, mientras ella se recupera, será Elena quien lleve el control de la casa. Estela, intentando ganarse su confianza, le propone empezar de cero, como si acabaran de conocerse.

Pero Armando no está por la labor. Sigue con Ángela y cambia el rumbo de la conversación para esquivar el tema. Le vuelve a mencionar el accidente de su hijo Domingo, pero Estela finge no recordar nada. Decidido a mantenerla bajo control, le comunica que el doctor Leónidas volverá a examinarla. Sin embargo, ella se opone rotundamente. Irene intenta tranquilizarla y, cuando Armando se marcha a trabajar, le asegura que el médico no volverá a acercarse a ella.

Ya más calmada, Estela entra en la habitación de Domingo para pedirle perdón. Siente que le debe una explicación tras haberlo atropellado accidentalmente. "Perdóname, yo nunca quise hacerte daño", le dice conmovida.

El niño, que temía que su madre no quisiera volver por su situación, le suplica que no lo deje solo. La necesita ahora más que nunca.