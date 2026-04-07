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El embarazo de Elsa desata la furia de Armando y toma medidas contra su propia hija

Guillermina le revela a Armando que Elsa está esperando un bebé de Andrés. El empresario no está dispuesto a aceptar la relación de su hija con el hijo de Silvia. ¿Qué pasará ahora?

El embarazo de Elsa desata la furia de Armando y toma medidas contra su propia hija

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Guillermina irrumpe en la casa de Armando en plena Nochevieja para revelarle que Elsa está esperando un hijo de Andrés. Se enteró al escuchar a la joven hablar con el padre Reynaldo en la iglesia y no ha sido capaz de guardar el secreto.

Guillermina le confiesa a Armando que Elsa está embarazada de Andrés

Tras conocer la noticia, el empresario habla a solas con Elsa. "¿Cómo has podido acostarte con Andrés?", le reprocha indignado. Ella, sin dudar, le responde que Andrés es el amor de su vida. "El hijo que llevo dentro es fruto de nuestro amor", le asegura. Pero Armando, fuera de sí, le advierte que ha colmado su paciencia y termina encerrándola en su habitación.

Decidido a ir más allá, Armando manda llamar a Andrés. Convencido de que el joven se ha acercado a Elsa por interés, se enfrenta a él. Sin embargo, Andrés le deja claro que está con ella por amor y que quiere formar una familia. "Voy a hacer feliz a Elsa y me haré cargo de ella y de nuestro hijo", le afirma con firmeza.

Armando se muestra tajante con Andrés: "Ni mi hija ni mi nieto estarán en tu vida"

Pero Armando no está dispuesto a permitirlo. "Ninguno de los dos estará en tu vida", le dice, furioso, antes de exigirle que abandone su mansión. ¿Qué hará Andrés ahora? ¿se quedará de brazos cruzados o luchará para no renunciar a Elsa y al hijo que están esperando?

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