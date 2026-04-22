Elsa visita a Andrés en prisión y le da la peor de las noticias: su hija ha muerto

Elsa se escapa de casa para visitar a Andrés en prisión. El joven le pregunta por la hija que han tenido en común y ella, con tristeza, le comunica que murió poco después de nacer. Le habla de la pequeña, a la que llamó Eva, y le confiesa que necesitaba decirle personalmente que el bebé había fallecido. "Ahora es un angelito que os cuida desde el cielo", le afirma entre lágrimas.

Le explica que no estaba presente cuando la niña murió, ya que sufrió una hemorragia debido a un desgarro en el útero durante el parto y tuvo que ser ingresada.

La hija de Estela le confiesa que estaba ilusionada con la idea de visitarlo en la cárcel con la niña, pero ya no será posible.

El hijo de Cristina está harto de sufrir por amor. Ahora, el único consuelo que le queda es poder ver a su novia más a menudo cuando regrese a San Juan.

Antes de despedirse de Elsa, el hermano de Antonia intenta animarla recordándole que no está sola y que su amor por ella no va a cambiar. "Te voy a amar siempre", le dice, y ambos se funden en un apasionado beso antes de que los guardias los separen.

Antonia visita a su hermano en prisión al enterarse de la muerte de su hija Eva. La joven no sabe si contárselo a su madre, Cristina, y le pide consejo. Andrés le dice que se lo comunique con cuidado, ya que estaba muy ilusionada con la idea de ser abuela.

Antonia intenta consolar a su hermano, que está abatido por lo ocurrido. "La muerte de cuna sucede sin explicación. Era su destino", le asegura, y le anima a no rendirse, recordándole que en el futuro podría volver a ser padre. Sin embargo, pensar que tendrá que permanecer ocho años en prisión le rompe el corazón.

El joven le cuenta a Antonia que soñó con su hija y la recuerda hermosa. Al hablar de ella, termina derrumbándose y rompe a llorar desconsoladamente.

Por otra parte, Aurora visita a Elsa con la intención de recuperar su amistad, pero la hija de Armando se niega a perdonarla si no se retracta y confiesa que acusó injustamente a Andrés.