Elsa se reencuentra con su madre tras escaparse del psquiátrico y descubre por qué su padre Armando la internó

Héctor Morales se pone en contacto con Elsa para decirle que ha rescatado a Estela del psiquiátrico y la ha alojado en un hotel bajo una identidad falsa para evitar que Armando dé con su paradero. Además, avisa a Gerardo, el marido de Elena, para que la atienda. "Hasta que esté bien, tenemos que mantenerla en secreto", les ruega.

Elsa no puede evitar emocionarse al ver que su madre por fin la reconoce. Estela admite encontrarse todavía algo aturdida y Gerardo la examina para comprobar su estado mental. "No le digáis a nadie que estoy aquí. Si Armando se entera, me volverá a encerrar", suplica, atemorizada.

A solas, Elsa le confiesa a su madre que el internado donde ha estado era un lugar horrible y que la ha echado mucho de menos. Entonces, Estela le revela la verdad: Armando la encerró en el psiquiátrico cuando lo descubrió en la cama con Ángela, para evitar que destapara su relación con la mujer de Lamberto. "Ten cuidado con tu padre y con Ángela", le advierte.

A Estela le preocupa especialmente el estado de salud de Domingo, su hijo pequeño, al que atropelló por accidente. Elsa intenta tranquilizarla explicándole que está en rehabilitación y que se recupera poco a poco.

Elsa le pide que deje de preocuparse por Domingo y que se centre en recuperarse. "No sabes lo feliz que me hace volver a abrazarte. Te quiero, mamá", le dice emocionada antes de fundirse en un abrazo.

Mientras tanto, el doctor Leónidas comunica a Armando que su mujer ha escapado y asegura no entender cómo ha podido suceder. El médico le explica que la única visita que recibió Estela fue la de Héctor. El malvado empresario no puede evitar alterarse tras conocer la noticia y comienza a sentirse indispuesto. Leónidas lo examina y concluye que presenta síntomas de insuficiencia cardíaca. El doctor lo anima a hacerse un chequeo médico más profundo.

A la mañana siguiente, Armando se presenta en casa de Héctor pidiéndole explicaciones por la desaparición de Estela. Moreles finge no saber nada sobre su esposa. Admite que sí se acercó al psquiátrico a visitarla, pero le asegura que no le dejaron verla porque tenía restringida las visitas. Pero, el amante de Ángela no se cree sus palabras y lo acusa de haber secuestrado a su esposa y de estar enamorado de ella. "No me vas a quitar a mi mujer" le contesta.