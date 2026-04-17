Elsa da a luz a niña preciosa en el rancho de su tía Clemencia y Armando no duda en arrebatarle a su bebé

Elsa rompe aguas y comienzan las contracciones, pero no pueden llevarla al hospital. Las fuertes lluvias han dejado los caminos intransitables y han destruido el puente, así que se ven obligados a llamar a una partera. Al examinarla, descubre que el bebé viene de nalgas y aún no está encajado en el cuello del útero.

Mientras tanto, Armando y el padre Reynaldo esperan fuera. El sacerdote está preocupado: habría preferido que Elsa diera a luz en un hospital. Sin embargo, el padre de la joven solo piensa en cumplir su plan: que el cura entregue al bebé a la familia que ha buscado para adoptarlo. "Me está costando mucho cumplir con el acuerdo", admite don Reynaldo, incómodo ante la frialdad del empresario, que no muestra ningún remordimiento. El párroco solo propuso la adopción para evitar que Armando obligara a su hija a abortar.

Tras horas de sufrimiento, la partera decide poner a Elsa en cuclillas para facilitar el parto. Finalmente, nace una niña preciosa… pero la joven se desmaya tras sufrir una fuerte hemorragia. Su estado es crítico y la trasladan de urgencia a un centro médico cercano al rancho de doña Clemencia.

En la finca, Clemencia y Flor se quedan con la recién nacida junto a Armando y el padre Reynaldo. La tía de Elsa no tarda en encariñarse con la bebé, pero el empresario revela su plan: darla en adopción. Clemencia se opone e intenta hacerle recapacitar: "Si le pasa algo a tu hija, ella será lo único que te quede para seguir unido a ella". Pero Armando ya ha tomado una decisión. Le dirá a Elsa que su bebé murió de forma repentina mientras dormía… y amenaza a la madre de Nora con quitarle el rancho si no mantiene esa mentira.

En el centro médico, Elsa logra estabilizarse tras una intervención para suturar el desgarro y recibir una transfusión de su madre. Mientras duerme, sueña con una vida junto a Andrés y su hija. Al despertar, pregunta por la bebé… pero vuelve a caer rendida.

Estela le pide a Armando que lleve a la niña al hospital donde va a ser trasladada Elsa para que pueda estar con su bebé. Sin embargo, él esquiva la petición. No imagina que su hija nunca volverá a ver a la pequeña: el padre Reynaldo la entregará en adopción y harán creer a todos que la pequeña murió poco después de nacer.