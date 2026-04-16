Elsa está a punto de dar a luz y Armando planea dar a su nieto en adopción

Irene lleva a Elsa a una revisión ginecológica para comprobar cómo evoluciona su embarazo. La joven no puede evitar emocionarse al ver por primera vez a su bebé. La doctora descubre el sexo en la ecografía, pero la hija de Estela prefiere no saberlo y dejarlo como sorpresa.

Elsa está muy ilusionada. Ha escuchado los latidos de su bebé y su tía tiene claro que, cuando nazca, no le faltará el cariño de su madre… ni de su padre, Andrés, que sigue en prisión por culpa de Aurora y Ángela por un delito que no cometió.

Cuatro meses más tarde, Elsa está a punto de dar a luz. Armando y Estela organizan un viaje al rancho de doña Clemencia para estar junto a su hija en ese momento tan importante. Sin embargo, la joven no imagina que su padre tiene otros planes: dar a su bebé en adopción en cuanto nazca. El padre Reynaldo ya ha encontrado incluso a la familia que se hará hacerse cargo del niño.

Hasta el rancho viajan Armando, su mujer y también el sacerdote. Para no levantar sospechas, el empresario le asegura a Estela que el cura los acompaña para bautizar al bebé nada más nacer. Una vez más, vuelve a engañar a su esposa.

El padre Reynaldo, por su parte, se muestra arrepentido por lo que están a punto de hacer, aunque se vio obligado a proponer la adopción para evitar que Armando forzara a Elsa a abortar en una clínica privada. Una vez más, Armando vuelve a demostrar hasta dónde es capaz de llegar.