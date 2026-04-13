Elsa descubre el secreto de su prima Nora: su relación prohibida con el marido de su madre Clemencia

Elsa empieza a sospechar que Nora le oculta algo. Su prima se prueba el vestido que le regaló y, cuando le pregunta a dónde va, responde que a ningún sitio, que solo va a cerrar el portón del rancho.

Sin embargo, Elsa no se queda tranquila. Decide dar una vuelta por la finca y, en ese momento, ve a Iván, el marido de su tía Clemencia, dirigirse a las caballerizas. Intrigada, lo sigue sin hacer ruido. Cuando se asoma a la puerta, se queda en shock: Iván está besándose con Nora, su propia hijastra.

Horas más tarde, ya en su habitación, Elsa espera a que su prima vuelva para hablar conella. Pero Nora lo niega todo. "Eso no es verdad", le dice, intentando convencerla de que todo es fruto de su imaginación.

A la mañana siguiente, Elsa encuentra a Nora bañándose en el río y le pide que no se enfade. La hija de Estela está dispuesta a guardar el secreto. Nora acaba confesándolo todo: está enamorada de Iván. "Nunca había sentido algo así", reconoce.

Elsa se alegra por ella, pero no puede evitar preocuparse. Sabe que, si su tía Clemencia descubre que su marido mantiene una relación con su propia hija, habrá consecuencias.