Perdona nuestros pecados

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Elsa y Andrés no pueden olvidarse, pero ella podría acabar en un internado y separarlos para siempre

Elsa y Andrés siguen pensando el uno en el otro tras su separación, pero la decisión de su padre de enviarla a un internado amenaza con alejarlos y poner en riesgo su historia de amor.

Elsa y Andrés no pueden olvidarse, pero su historia de amor podría estar en riesgo si ella acaba en un internado

Publicidad

Nova
Publicado:

Desde que se separaron en la estación de autobuses, Elsa y Andrés no han dejado de pensar el uno en el otro. La hija de Josefa no puede dormir por las noches. Siente que ha abandonado a su novio, aunque en realidad solo intentaba protegerlo de su padre, Armando. Por eso decidió bajarse del autobús que los iba a llevar a Ciudad de México.

Flor, la sirvienta de la familia Quiroga, intenta animarla e impedir que cometa una locura. La joven, incapaz de soportar ni un minuto más estar lejos del hermano de Elena, se plantea marcharse a la ciudad para reencontrarse con Andrés, pero ella logra frenarla.

Andrés no deja de pensar en Elsa: "Voy a luchar por ti"

Por su parte, a Andrés le ocurre lo mismo. No puede sacarse a Elsa de la cabeza y sueña con ella y con los momentos tan especiales que han vivido juntos en San Juan. Su intención es encontrar un trabajo y, cuando haya ahorrado algo de dinero, traer a su novia con él. "No me voy a dejar vencer, voy a luchar por ti", se repite.

En el colegio, Elsa se desahoga con su amiga Meche y le confiesa cuánto echa de menos a Andrés. Además, le cuenta que la noche antes de su huida pasaron la noche juntos y que fue algo mágico para ella. Meche le dice: "Un amor así de grande no se puede acabar".

Elsa le habla a Meche de su noche de pasión con Andrés

Pero todo se complica cuando la directora del centro le confirma que ya ha tramitado su traslado a un internado de monjas perdido en medio de la nada. ¿Logrará Elsa convencer a su padre para quedarse en San Juan?

Nova» Series» Perdona nuestros pecados» Mejores momentos

Publicidad

Series

La traición de Nermin destapa la gran mentira de Nur ante todos

La traición de Nermin destapa la gran mentira de Nur ante todos

Leona no puede más: Calixto se ha llevado a Ana Julia y Benjamín sufre un brutal atentado

Leona no puede más: Calixto se ha llevado a Ana Julia y Benjamín sufre un brutal atentado

Elsa y Andrés no pueden olvidarse, pero su historia de amor podría estar en riesgo si ella acaba en un internado

Elsa y Andrés no pueden olvidarse, pero ella podría acabar en un internado y separarlos para siempre

Secretos de familia - Derya encuentra el cadáver de Pars en su casa
Momento destacado

Pars es asesinado por la mafia y Derya encuentra su cadáver en el jardín de su casa

Nur acusa a Ela de empujarla por las escaleras y logra que toda la familia se ponga en su contra
Momento destacado

Nur acusa a Ela de empujarla por las escaleras y logra que toda la familia se ponga en su contra

Armando frustra la huida de Elsa con Andrés y decide separarla de él para siempre
Momento destacado

Armando frustra la huida de Elsa con Andrés y decide separarla de él para siempre

Cuando los jóvenes están a punto de empezar una nueva vida juntos, el empresario irrumpe en la terminal de autobuses y cambia el destino de los jóvenes. Andrés logra escapar, pero Elsa se queda en San Juan y su padre decide su futuro lejos de él.

Velvet el nuevo imperio - Cristina vuelve a Velvet y conoce al hijo de Ana
Momento destacado

Cristina vuelve a Velvet y conoce al hijo de Ana y Alberto

Cristina está en Nueva York y propone a Ana que sean amigas. ¡Mientras le oculta que Alberto está vivo y vive con ella!

Estela sospecha que Armando le es infiel sin imaginarse que su amante es su amiga Ángela

Estela sospecha que Armando le es infiel sin imaginarse que su amante es su amiga Ángela

Ela cruza el límite: su obsesión por Nur y su familia se le va de las manos y salud empieza a resentirse

Ela cruza el límite: su obsesión por Nur y su familia se le va de las manos y su salud empieza a resentirse

Ana Julia vive una noche inolvidable en su cumpleaños que termina con un emotivo reeencuentro con Gael

Ana Julia vive una noche inolvidable en su cumpleaños que termina con un emotivo reencuentro con Gael

Publicidad