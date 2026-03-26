Elsa y Andrés no pueden olvidarse, pero ella podría acabar en un internado y separarlos para siempre

Desde que se separaron en la estación de autobuses, Elsa y Andrés no han dejado de pensar el uno en el otro. La hija de Josefa no puede dormir por las noches. Siente que ha abandonado a su novio, aunque en realidad solo intentaba protegerlo de su padre, Armando. Por eso decidió bajarse del autobús que los iba a llevar a Ciudad de México.

Flor, la sirvienta de la familia Quiroga, intenta animarla e impedir que cometa una locura. La joven, incapaz de soportar ni un minuto más estar lejos del hermano de Elena, se plantea marcharse a la ciudad para reencontrarse con Andrés, pero ella logra frenarla.

Por su parte, a Andrés le ocurre lo mismo. No puede sacarse a Elsa de la cabeza y sueña con ella y con los momentos tan especiales que han vivido juntos en San Juan. Su intención es encontrar un trabajo y, cuando haya ahorrado algo de dinero, traer a su novia con él. "No me voy a dejar vencer, voy a luchar por ti", se repite.

En el colegio, Elsa se desahoga con su amiga Meche y le confiesa cuánto echa de menos a Andrés. Además, le cuenta que la noche antes de su huida pasaron la noche juntos y que fue algo mágico para ella. Meche le dice: "Un amor así de grande no se puede acabar".

Pero todo se complica cuando la directora del centro le confirma que ya ha tramitado su traslado a un internado de monjas perdido en medio de la nada. ¿Logrará Elsa convencer a su padre para quedarse en San Juan?