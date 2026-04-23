Andrés rompe con Elsa en prisión y ella acaba casándose con Horacio
Destrozada tras creer que Andrés nunca la amó, Elsa rehace su vida junto a Horacio y toma una decisión precipitada: casarse en secreto.
Andrés está preocupado porque Elsa no ha ido a visitarlo a la cárcel ni le ha llamado para avisarle. Teme haberse convertido en un estorbo para ella y cree que lo mejor es poner fin a su relación. "Jamás voy a amar a alguien como la amo a ella", le confiesa a un compañero de celda.
Cuando Elsa acude a prisión para verlo, él decide romper con ella y le hace creer que su relación solo se basaba en un interés económico. "Nunca te he amado", le dice con frialdad, aunque en realidad sigue profundamente enamorado.
La hija de Estela acaba creyendo sus palabras y busca consuelo en Horacio, con quien cada vez pasa más tiempo desde que ha empezado a trabajar con su padre, Héctor.
Con el paso de los meses, su relación se afianza y comienzan a hacer planes juntos. Así, el hermano de Meche le propone matrimonio y ella acepta, aunque es consciente de que se trata de una decisión precipitada.
Ambos acuden a un juzgado y se casan por lo civil sin avisar a sus familias. Elsa es sincera con él y le confiesa que no está enamorada, pero Horacio le promete que hará todo lo posible por ganarse su corazón.
Tras darse el "sí, quiero", van a una tienda a comprar los anillos de boda y terminan fundiéndose en un apasionado beso.
Más tarde, comunican la noticia a Héctor y Meche. Aunque en un primer momento el empresario se muestra sorprendido por la boda de su hijo, acaba felicitándolos y dándoles su apoyo.
Cuando Elsa regresa a casa, su padre reacciona con descontento al enterarse de su boda. "El matrimonio es un asunto serio", les advierte. Horacio, consciente de su desaprobación, le asegura que dedicará su vida a cuidarla y protegerla.
La joven pareja decide instalarse temporalmente en el hotel propiedad de Héctor, mientras buscan un hogar propio. ¿Cómo reaccionará Andrés cuando descubra que Elsa y Horacio se han casado?
