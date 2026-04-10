Ni la distancia logra separar a Elsa y Andrés: no dejan de pensar el uno en el otro

Su estancia en el rancho de Clemencia no es como Elsa había imaginado. Su tía es una mujer muy seria y de fuerte carácter, y discuten a diario. Aun así, tener a su prima Nora cerca hace que la situación sea más llevadera.

Nora le pregunta por su novio Andrés y Elsa, que lo echa mucho de menos, no puede evitar emocionarse al hablar de él. Le confiesa que es un joven guapo, gracioso y generoso. "Nos queremos muchísimo", le asegura.

La hija de Clemencia pensaba que el padre del bebé no quería hacerse cargo, y por eso creía que Armando había enviado a Elsa al rancho. Sin embargo, Elsa le aclara que Andrés está feliz con la idea de ser padre.

La hija de Estela le explica a Nora que está allí porque su padre no quiere que su relación con Andrés continúe. Le cuenta que el joven proviene de una familia humilde. "No era el hombre que él quería para mí", le confiesa. "Qué pena que un amor tan grande sea prohibido", responde su prima.

Elsa no imagina que Nora está viviendo algo similar, aunque con una gran diferencia: su amor no tiene que ver con la clase social, sino con el marido de su madre, Clemencia, del que está muy enamorada.

Mientras tanto, en San Juan, Andrés sigue detenido, acusado injustamente de intentar abusar de Aurora. Está angustiado porque quiere estar con Elsa. Habían planeado escapar juntos, pero todo se vino abajo cuando lo arrestaron. El hermano de Antonia no deja de pensar en ella y en los momentos más románticos que han vivido juntos.