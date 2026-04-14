Armando quiere encerrar de nuevo a Estela en un psiquiátrico, pero Irene le para los pies

Estela juega con su hijo Domingo en casa cuando aparece Armando acompañado del doctor Leónidas. La hermana de Irene finge no conocer al médico, aunque en realidad sabe perfectamente que fue quien la trató en el psiquiátrico, donde vivió un auténtico infierno.

Armando le explica que el doctor quiere hacerle un chequeo para evaluar su estado mental. Tras unas preguntas, Leónidas asegura que debe volver a ser internada o la amnesia que padece podría volverse irreversible. Estela se pone nerviosa y se niega en rotundo a regresar al sanatorio.

Más tarde, Armando habla a solas con el médico en su despacho, sin imaginar que Estela escucha la conversación desde la puerta. Leónidas le confiesa al empresario que su mujer podría recuperar la memoria sin necesidad de tratamiento. La madre de Elsa se queda en shock al descubrir que su marido quiere deshacerse de nuevo de ella para apartarla de sus hijos y del control de los negocios familiares.

Una sirvienta la sorprende inmóvil en el pasillo y con su voz alerta a Armando, que sale del despacho junto al doctor. Para disimular, Estela asegura a su marido que estaba allí porque quería avisarle de que iba a ir a confesarse a la iglesia.

Ya en la parroquia, junto al padre Reynaldo, le revela que Armando planea enviarla de vuelta al psiquiátrico. El sacerdote le aconseja mantener la calma y seguir fingiendo que no recuerda nada. Estela le pide que avise a Irene.

Tras hablar con el cura, Irene se enfrenta directamente a su cuñado. Le deja claro que, si decide ingresar de nuevo a su hermana, lo despedirá de la empresa familiar, donde ella es la principal accionista. "Estela perdió la razón, atropelló a Domingo", se justifica Armando. Pero Irene no cede: si quiere conservar su puesto, tendrá que abandonar esa idea.