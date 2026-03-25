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Armando frustra la huida de Elsa con Andrés y decide separarla de él para siempre

Cuando los jóvenes están a punto de empezar una nueva vida juntos, el empresario irrumpe en la terminal de autobuses y cambia el destino de los jóvenes. Andrés logra escapar, pero Elsa se queda en San Juan y su padre decide su futuro lejos de él.

Armando frustra la huida de Elsa con Andrés y decide separarla de él para siempre

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Elisa y Armando buscan desesperadamente a Elsa hasta que uno de los hombres del empresario les informa de que la han visto con Andrés en la terminal de autobuses. Los jóvenes están decididos a empezar una nueva vida juntos lejos de sus familias, que se oponen a su relación, y planean mudarse a Ciudad de México.

La hermana de Elena y su novio ya están en el autobús cuando, justo antes de partir, Armando aparece en la estación acompañado de sus hombres dispuesto a revisar todos los vehículos. Elsa, temiendo por la seguridad de Andrés, le pide que se marche para evitar que su padre le haga daño. "No me dejes, no puedo vivir sin ti", le suplica él, pero la joven solo piensa en protegerle y le obliga a huir.

Los planes de huida de Elsa y Andrés se van al traste

Estela intenta hacer entrar en razón a Armando y le advierte de que separar a Elsa de su familia podría ser contraproducente. Sin embargo, el empresario ya no confía en su hija y toma una drástica decisión: enviarla a un internado en el extranjero.

Armando sopesa enviar a Elsa a un internado en el extranjero

A la mañana siguiente, Armando le comunica su plan a Elsa. "No quiero que me separes de mis hermanos", le ruega ella, pero él se mantiene firme. "No quiero que caigas en tentaciones", responde tajante.

Andrés no se rinde: busca una nueva vida en Ciudad de México

Mientras tanto, Andrés trata de empezar de cero en Ciudad de México. Aunque no consigue trabajo y todas las puertas parecen cerrarse, no está dispuesto a rendirse. Su único objetivo es construir un futuro para ambos cuando logren reencontrarse.

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