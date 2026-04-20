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Armando engaña a todos: entrega a la hija de Elsa a otra familia y le hace creer que ha muerto

Elsa da a luz a una niña, pero Armando toma una decisión extrema: la entrega en secreto a otra familia y les dice a su hija y a Estela que el bebé ha fallecido.

Armando engaña a todos: entrega a la hija de Elsa a otra familia y le hace creer que ha muerto

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Elsa da a luz a una bonita niña, pero su padre, Armando, se encarga de que no pueda disfrutar de ella ni un solo minuto. El padre Reynaldo y doña Clemencia entregan al bebé a la familia Sotomayor, que se hará cargo de su crianza.

Ambos se ven obligados a deshacerse de la pequeña por las continuas amenazas de Armando. Clemencia teme perder el rancho, mientras que el párroco accede para evitar que el empresario obligue a su hija a abortar.

El padre Reynadlo y Clemencia entregan a la hija de Estela a una familia

Al regresar al rancho, Armando les pide que se encarguen del sepelio. Quiere que, cuando su hija reciba el alta, crea que la niña murió poco después de nacer y que ya ha sido enterrada. "Va a ser terrible para Elsa", advierte Clemencia, incapaz de entender por qué su padre ha ideado un plan tan cruel en lugar de decirle la verdad.

El padre Reynaldo, profundamente arrepentido, solo pide a Dios que les perdone.

El plan de Armando es fingir que Eva ha sido enterrado

Estela no puede contener las lágrimas cuando Armando le comunica que su nieta ha fallecido. Clemencia finge tristeza y le asegura que hizo todo lo posible por salvarla. Finalmente, celebran el funeral, oficiado por el propio padre Reynaldo.

La madre de Elsa siente que Dios la ha abandonado. Primero, el encierro en un psiquiátrico; ahora, la pérdida de su nieta. "Esperaba que mi hija regresara a casa con su bebé para dejar a mi marido", confiesa. Teme que Elsa no pueda soportar tanto dolor. "No hay sufrimiento más grande que perder a un hijo", añade.

El plan de Armando es fingir que Eva ha sido enterrado

Mientras tanto, Elsa, ajena a todo lo ocurrido, se recupera en el hospital tras una hemorragia provocada por un desgarro uterino durante el parto. Cuando está a punto de recibir el alta, su madre se ve obligada a contarle la verdad. "Tu bebé ya no está con nosotros", le dice.

La joven se derrumba. Entre lágrimas y gritos, es incapaz de asumir la pérdida. Lo único que quiere es poder ver a su hija para despedirse de ella, pero su progenitora le confiesa que la tuvieron que enterrar al no saber cuando iba a recibir el alta hospitalaria.

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