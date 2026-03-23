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Armando descubre la relación de Elsa y Andrés y reacciona de la peor manera

Lo que empieza como un romance secreto entre Elsa y Andrés termina desatando la furia de Armando, que no está dispuesto a aceptar que su hija esté con uno de sus empleados.

Armando descubre la relación de Elsa y Andrés y reacciona de la peor manera

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Los padres de Elsa, Armando y Estela, celebran su aniversario de boda. La joven, con la excusa de que tiene que hacer un trabajo con Meche, la hija pequeña de los Morales, aprovecha para verse a escondidas con su novio Andrés, un joven de origen humilde que trabaja para su padre.

El hijo de Silvia, la sirvienta de los Montero, quiere hacer público su noviazgo, pero Elsa prefiere esperar un poco más. "Tenemos que ser prudentes", le asegura.

Elsa y Andrés mantienen su relación en secreto

Ambos se relajan y pasean en bicicleta por el pueblo, pero su felicidad dura poco: su hermana Elena los descubre. Elsa le confiesa que Andrés es su novio y le pide discreción, pero Elena, dolida, no está dispuesta a callar. "Eres una mentirosa", le reprocha, decidida a contarle la verdad a su padre.

Elena descubre a su hermana Elsa con Andrés

Nada más llegar a casa, Elena se lo revela todo a Armando. "La muy descarada me dijo que no te dijera nada", le cuenta. Él entra en cólera y se enfrenta a su hija, que ya ha regresado a la mansión familiar. Estela, su madre, intenta mediar, pero sabe que su marido no va a ceder.

Armando se opone al noviazgo de su hija Elsa con Andrés

Furioso, Armando irrumpe en la habitación de Elsa y deja claro que no permitirá esa relación. "No puedes impedir que lo ame. A mí no me importa que no tenga dinero, la gente vale por lo que es, no por lo que tiene", le responde ella. Pero él se mantiene firme y le exige que se olvide de Andrés.

La situación da un giro inesperado cuando Armando manda a sus hombres a golpear a Andrés hasta dejarlo malherido. Antes de marcharse, le lanza una seria amenaza: "Si te vuelvo a ver cerca de mi hija, vas a terminar en la cárcel".

Armando se toma la justicia por su mano

Silvia, desesperada, le pide a su hijo que abandone San Juan para evitar problemas mayores, pero Andrés no está dispuesto a huir. Armando acaba acusándolo de haber robado dinero de su almacén al descubrir que el joven se ha visto a escondidas con su hija en casa del cura. Al final, la policía se lo lleva detenido.

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