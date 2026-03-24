Andrés sale del calabozo y toma una decisión arriesgada: huir con Elsa

Andrés consigue salir del calabozo por falta de pruebas gracias a la ayuda de Lamberto y del abogado que ha contratado para sacarlo de allí.

Su madre lo está esperando a la salida para llevarlo de nuevo a casa y poder hablar con él con calma, dispuesta a explicarle por qué le ocultó que su verdadero padre es Lamberto.

Su hermana, Antonia, lo recibe con los brazos abiertos, y su madre aprovecha ese momento para recordarles que son "su vida" y que todo lo que hizo fue para "sacarlos adelante".

Andrés tiene claro que, ahora que está en libertad, debe marcharse de San Juan para evitar que Armando tome represalias contra él.

El joven se acerca hasta la mansión donde vive Elsa para comunicarle su decisión y le propone huir juntos. "Si queremos estar juntos, no hay otra solución", le asegura. "Me moría por verte", le responde ella emocionada al reencontrarse con él.

Tras pensarlo, la hija de Elisa decide marcharse con Andrés y queda con él al día siguiente. Ambos se refugian en un almacén para pasar la noche con la intención de poner rumbo a la estación de autobuses al amanecer y huir a la ciudad para empezar una nueva vida juntos.

Andrés, feliz, le confiesa lo enamorado que está de ella. "Me enamoré de ti desde la primera vez que te vi. Eres mi primer y único amor", le dice. Elsa, ilusionada, reconoce que quiere estar con él, aunque admite que le dolerá dejar atrás a su familia. Él lo tiene claro: quiere pasar el resto de su vida a su lado.

Tras este momento tan íntimo, ambos dan un paso más en su relación y viven una noche muy especial que marca un antes y un después en su historia.