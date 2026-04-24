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Andrés intenta reconquistar a Elsa tras salir de prisión, pero ella se ha casado con Horacio

Andrés es declarado inocente tras descubrirse la mentira de Aurora, pero su salida de prisión no trae el final que esperaba. Cuando por fin se reencuentra con Elsa y le pide que retomen su relación, ella le confiesa que se ha casado con Horacio.

Andrés intenta reconquistar a Elsa tras salir de prisión, pero ella se ha casado con Horacio

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El juez descubre que Aurora mintió en su declaración tras someterla a pruebas psicológicas y declara inocente a Andrés. Lamberto y la abogada son los encargados de darle la buena noticia al hijo de Cristina. Aunque podría contrademandar a Aurora por daños y perjuicios tras acusarle de intento de violación, decide no hacerlo y demuestra su calidad humana. Al fin y al cabo, es su media hermana.

Andrés es declarado inocente y se emociona al conocer la noticia

Nada más salir de prisión, Andrés busca a Elsa para explicarle la verdad sobre su ruptura. Le confiesa que todo lo que le dijo aquel día fue mentira: no quería convertirse en una carga durante los años que iba a pasar en la cárcel. "No he dejado de amarte. Jamás estuve contigo por interés", le asegura.

Pero Elsa no está dispuesta a perdonarle. Le reprocha el daño que le causó y le deja claro que no pueden estar juntos. Además, le da una noticia que lo deja sin palabras: se ha casado con Horacio.

Andrés se resigna a aceptar que Elsa ha rehecho su vida

La hija de Estela insiste en que ha rehecho su vida y Andrés, resignado, solo le pide que sea feliz. "Solo te pido que me perdones", le dice a la que fuera su novia. Ambos se despiden con un abrazo cargado de emoción.

Más tarde, Elsa habla con Horacio sobre lo ocurrido. Él se alegra de la liberación de Andrés, pero Elsa se mantiene firme: que se haya demostrado su inocencia no cambia nada. Su vida ahora está con su marido.

Elsa no está dispuesta a dejar a Horacio por Andrés

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