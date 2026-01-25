Sarita descubre que Fernando se ve con Dínora

Que las cosas en la hacienda Elizondo van cada vez peor no es ningún secreto. Fernando está utilizando las pertenencias de la casa para saldar sus deudas y no deja de jugar y jugar con sus amigos.

Pero además de eso hay alguna noche que ni siquiera pasa por casa y Gabriela tiene que admitirlo delante de Sara. Lo que no sabe es que su marido se ve siempre que puede con Dínora Rosales.

Hasta le ha visitado en la hacienda Elizondo y se han besado detrás de un muro.

Pero Sara no se queda de brazos cruzados y decide investigar las salidasnocturnas de Fernando y seguirlo. Así descubre que va a una casa en medio del campo en la que se encuentra nada más y nada menos que con Dínora.

¿Se lo contará a su madre? Y sobre todo ¿la creerá ella?