Rosario y Pepa saben que la muerte de Gabriela no fue un accidente

Pepa insiste y Rosario le cuenta todo lo que sabe. ¿Podrán hacer algo por Gabriela y Martín? Porque Armando se lo ha prohibido.

Rosario no puedes esconder más el malestar que sufre ante lo que intuye que está pasando en la hacienda Elizondo con Gabriela y Martin. Tanto que Pepita se da cuenta y termina contándole todo.

Ambas se quedan muy preocupadas de no haber encontrado ni al padre ni a la hija cuando ha ido a visitarlos a su casa, y además encontró la silla de ruedas de Martín vacía.

Por si fuera poco, Rosario también sabe que Herzog y Rubinsky, los matones de Armando, murieron en un accidente de coche al chocar contra el auto en el que viajaba Gabriela y Calixto, los amigos de Gabriela, mientras huían de la hacienda Elizondo donde habían descubierto que Gabriela estaba secuestrada.

Ahora sí que Pepa y Rosario tienen motivos para preocuparse pero bien.

Rosario y Pepa saben que la muerte de Gabriela no fue un accidente

