Rosario y Pepa saben que la muerte de Gabriela no fue un accidente

Rosario no puedes esconder más el malestar que sufre ante lo que intuye que está pasando en la hacienda Elizondo con Gabriela y Martin. Tanto que Pepita se da cuenta y termina contándole todo.

Ambas se quedan muy preocupadas de no haber encontrado ni al padre ni a la hija cuando ha ido a visitarlos a su casa, y además encontró la silla de ruedas de Martín vacía.

Por si fuera poco, Rosario también sabe que Herzog y Rubinsky, los matones de Armando, murieron en un accidente de coche al chocar contra el auto en el que viajaba Gabriela y Calixto, los amigos de Gabriela, mientras huían de la hacienda Elizondo donde habían descubierto que Gabriela estaba secuestrada.

Ahora sí que Pepa y Rosario tienen motivos para preocuparse pero bien.