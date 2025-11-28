Momento destacado
Óscar y Leandro sospechan que Raquel y Calixto no sean los padres de Ruth
Piensan que son demasiado mayores para tener una hija tan joven.
Óscar se reúne con Leandro y empiezan hablando de Jimena, de sus nuevos trabajos como modelo, y terminan hablando de Ruth.
Óscar tiene curiosidad por saber con cuántos años los tendrían sus padres, porque parecen un poco mayores para tener una hija tan joven.
Pero la relación con Raquel no va muy bien y Leandro decide que es mejor no hacerse preguntas. Óscar está de acuerdo, pero en realidad no se queda tranquilo: está convencido de que Ruth no es hija de sus padres y piensa averiguarlo.
Por otro lado, Fernando empieza a hacerse cargo de los asuntos de la hacienda Elizondo, dejando de lado las tareas de Sara.
