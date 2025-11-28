Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Óscar y Leandro sospechan que Raquel y Calixto no sean los padres de Ruth

Piensan que son demasiado mayores para tener una hija tan joven.

Pasión de gavilanes - Óscar y Leandro sospechan que Raquel y Calixto no sean los padres de Ruth

Publicidad

Nova
Publicado:

Óscar se reúne con Leandro y empiezan hablando de Jimena, de sus nuevos trabajos como modelo, y terminan hablando de Ruth.

Óscar tiene curiosidad por saber con cuántos años los tendrían sus padres, porque parecen un poco mayores para tener una hija tan joven.

Pero la relación con Raquel no va muy bien y Leandro decide que es mejor no hacerse preguntas. Óscar está de acuerdo, pero en realidad no se queda tranquilo: está convencido de que Ruth no es hija de sus padres y piensa averiguarlo.

Por otro lado, Fernando empieza a hacerse cargo de los asuntos de la hacienda Elizondo, dejando de lado las tareas de Sara.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Pasión de gavilanes - Óscar y Leandro sospechan que Raquel y Calixto no sean los padres de Ruth

Óscar y Leandro sospechan que Raquel y Calixto no sean los padres de Ruth

La extrema decisión de Karsu para recuperar a sus hijos: se casa con un amigo de Kivanç

La extrema decisión de Karsu para recuperar a sus hijos: se casa con un amigo de Kivanç

Pasión de gavilanes - Rosario coincide con Franco en un acto en público después de su separación

Rosario coincide con Franco en un acto en público después de su separación

Pasión de gavilanes - Gabriela descubre que Norma está viéndose con Juan a escondidas
Momento destacado

Gabriela descubre que Norma está viéndose con Juan a escondidas

La tragedia vuelve a cebarse con los hermanos Eren: un disparo acaba con la vida de Asiye
Momento destacado

La tragedia vuelve a cebarse con los hermanos Eren: un disparo acaba con la vida de Asiye

La cLa crueldad de Reha no tiene límites: hace detener a Karsu en el colegio tras descubrir que veía a sus hijos a escondidasrueldad de Reha no tiene límites: hace detener a Karsu en el colegio tras descubrir que veía a sus hijos a escondidas
Momento destacado

La crueldad de Reha no tiene límites: manda detener a Karsu en el colegio tras descubrir que veía a sus hijos a escondidas

Reha descubre que su exmujer trabaja en el comedor del colegio para estar cerca de sus hijos y, tras denunciarla por violar la sentencia de custodia, provoca su detención delante de todos. Tilsim y Deniz, destrozados, presencian cómo se la llevan.

Pasión de gavilanes - Jimena y Norma empiezan a sospechar que a Sarita le gusta alguien
Momento destacado

Jimena y Norma empiezan a sospechar que a Sarita le gusta alguien

El cambio de aspecto de Sarita, la hermana más seria de las Elizondo, no ha pasado desapercibido para nadie.

Karsu se infiltra en el colegio de sus hijos y vive un momento aterrador

Karsu se infiltra en el colegio de sus hijos para estar cerca de ellos y vive un momento aterrador

Pasión de gavilanes - Juan conoce a su hijo Juan David y se emociona como nunca lo habíamos visto

Juan conoce a su hijo Juan David y se emociona como nunca antes

El emotivo vídeo con el que Atilla se despide de Karsu

El emotivo vídeo con el que Atilla se despide de Karsu

Publicidad