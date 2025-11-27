Rosario coincide con Franco en un acto en público después de su separación

Pasión de Gavilanes

Los Rosales dan una fiesta en su hacienda y deciden invitar a los Reyes por puro interés, en concreto el que tiene Dínora en Juan, a quien les gustaría acercarse.

Y para amenizar la noche invitan nada menos que a Rosario Montes para que actúe.

La letra de la canción parece hecha aposta para esa situación. Y Rosario termina cantándole a Franco de manera directa, aunque no todo el mundo se de cuenta. Pero el que sí se da cuenta es Armando, que después paga con su esposa el número que montaron, aunque ella no hiciera nada.

Durante la fiesta a la que acuden Óscar y Franco, Juan aprovecha para encontrarse con Norma. Está claro que se siguen queriendo pero ella prefiere que su relación siga siendo en secreto y no irse a vivir juntos.

Karsu consigue un trabajo en el colegio donde estudían sus hijos y allí presencia como su pequeña Selin sufre una aparatosa caída.

Se encuentran de casualidad en una cafetería y Gabriela se enfrenta a él para que se aleje de su nieto.

