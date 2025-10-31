Óscar, Juan y Franco entran en shock al conocer a Ruth: es clavada a su hermana

Ruth acude con su madre Raquel a la hacienda Elizondo, con motivo de la celebración del compromiso de Leandro y Jimena.

Esta visita supone un alboroto entre los sentimientos de los habitantes de la casa. Por una parte, del abuelo, que siente adoración por la joven, igual que ella por él. Por otra, Eva, que aunque Gabriela le advierte que no debe dejarse ver por el salón durante la presencia de Ruth en la casa, no puede evitar acercarse a preguntar a la chica qué tal está.

Y por último y sin esperarlo, de los hermanos Reyes. Juan, Óscar y Franco se quedan sin poder articular palabra al conocer a Ruth, esa joven tan bella que tiene exactamente la misma apariencia de su fallecida hermana Libia.

Juan no puede ni contener las lágrimas, pero los tres se quedan como si hubieran visto un fantasma, con una mezcla de alegría al volver a sentir la presencia de alguien que se parece tanto a Libia, y por otro, de tristeza por saber que no va a volver, y que cada vez que vean a Ruth tendrán que enfrentarse a ese pensamiento.

¿Es esta la manera que tiene la vida de devolverles la hermana que les quitó?