Momento festacado
Jimena y Óscar empiezan a reparar el uno en el otro después de su encuentro en la bañera de espuma
Ambos empiezan a hacer preguntas sobre el otros levantando sospechas sobre sus intenciones.
Publicidad
Jimena sigue haciendo planes con Leandro, aunque en realidad son con Franco. Pero ahora parece que con quien en realidad le gustaría pasar tiempo es con otro hermano: Óscar.
Después del embarazoso momento que ambos vivieron en la bañera de espuma, ninguno de los dos ha podido dejar de pensar en el otro. Y es que ese momento tan íntimo entre dos desconocidoa tan atractivos no podía pasar desapercibido.
Jimena empieza a preguntar a Leandro si le ha pasado alguna vez de conocer a una persona de hace tiempo y de pronto darte cuenta de que te gusta.
Y cuando está en su cita con Franco empieza a hacerle preguntas sobre su hermano Óscar. Tantas preguntas que hasta Franco pregunta a qué tanto interés por él.
Pero la cosa no es solo por parte de Jimena.
Después del momento de la bañera, Óscar se queda embobado recordando lo que vivieron rodeados de espuma. Y también le hace preguntas a Franco sobre Jimena. Todo normal hasta que empieza a describirle con minucioso y delicado detalle las facciones de la hermana Elizondo y Franco capta que su hermano se ha fijado más en ella que él mismo.
Jimena promete a Franco casarse con él, tal y como acordaron. Pero su cara no dice lo mismo.
Publicidad