Gabriela presiona a Jimena para que se case con Leandro en dos meses

Y Óscar presiona a Franco para que conquiste a Jimena antes de que la pierda.

Pasión de gavilanes - Gabriela presiona a Jimena para que se case con Leandro en dos meses

Jimena ha pasado de no querer casarse con nadie a tener dos pretendientes.

Por un lado, está lo que sería un matrimonio de conveniencia con Leandro. Y por otro, tiene la opción de unirse primero a Franco. Pero este no deja de pensar en Rosario y se asusta ante una posible boda con Jimena. ¿Y si no puede corresponderla al estar enamorado de otra mujer?

Pero Óscar no deja de recordarle todo el dinero que podrían ganar con ese matrimonio, que los llevaría a su venganza inicial.

Mientras, Juan, obnubilado después de sus encuentros con Norma, recomienda a su hermano no casarse si no lo siente de verdad.

Para rematar, Óscar confunde la bañera que le mandan arreglar en la hacienda Elizondo y termina entrando en la estancia en la que Jimenita está dándose un baño y lo que hemos visto no eran solo burbujas: ¡eran chispas!

Pasión de gavilanes

¡Menudo momento!

