Juan y Norma se siente fuertemente atraídos y se besan por primera vez

Los hermanos Reyes están trabajando en la Hacienda Elizondo y son invitados a un evento organizado por Jimena, Sarita y Norma para recaudar dinero para niños desamparados. Juan no ve con buenos ojos asistir a la fiesta, pero sus hermanos sí. Consideran que es una buena oportunidad para conocer mejor a la familia de Bernardo y a sus amigos. "Es una oportunidad que tenemos que aprovechar", asegura Óscar a sus hermanos.

Franco está deseando ver a las familias distinguidas que acudirán al evento, y sobre todo a Norma Elizondo, a quien considera una de las hermanas más elegantes y guapas. Juan acaba reconociendo que Norma es muy guapa, aunque asegura que es algo "soberbia". Finalmente, el mayor de los Reyes cambia de opinión y decide acompañar a Franco y Óscar a la hacienda para disfrutar de una jornada de espectáculos.

Para recaudar fondos, las hermanas Elizondo celebran un rodeo en el que participa Juan Reyes, quien logra mantenerse más de 15 segundos sobre un potro y ganar la prueba, llevándose 20.000 dólares. Gracias a ese dinero, Norma, Jimena y Sarita podrán cumplir su cometido de ayudar a los pequeños desprotegidos. Norma, que comienza a sentirse atraída por él, no puede evitar alegrarse por su triunfo, y el juego de miradas entre ambos es constante.

Unos días más tarde, Juan, que está trabajando en la hacienda Elizondo, sufre una aparatosa caída cuando Norma lo atropella con su caballo. El mayor de los hermanos Reyes queda herido, y la hija de Gabriela se encarga de curarle.

Mientras tanto, el hermano de Libia le confiesa a Norma que no entiende su comportamiento: "Ayer te molestaste porque tu hermana habló con nosotros", le dice, y ahora no tienes reparo en quedarte a solas conmigo. "Lo hago porque es mi obligación", responde ella.

Juan le confiesa que se siente desarmado ante ella y, justo cuando están a punto de besarse, aparece Fernando. ¿Pensará que existe un idilio entre ellos?

Desde ese día, Juan no puede quitarse de la cabeza a Norma y aprovecha que está ella sola en la hacienda Elizondo para descubrir qué siente por él. Cuando la ve, no puede evitar besarla y ella se deja llevar por el momento. Pero, después, la hermana de Jimena reacciona y acaba dándole una bofetada. "¿Crees que puedes venir a ultrajarme en mi propia casa", le dice Norma a Reyes.

La intención de Juan siempre fue ganarse la confianza de la familia Elizondo para vengar la muerte de su hermana Libia, pero lo que siente por Norma es amor y es incapaz de hacerle daño. Norma se da cuenta de que sus sentimientos por ella son sinceros y lo besa apasionadamente. De nuevo son sorprendidos, pero, en esta ocasión, por el padre de Gabriela. ¿Será capaz el abuelo de Norma de guardar silencio y no contar lo que ha visto?

Tras Eva y el abuelo, es Óscar el que sorprende a Norma y Juan besándose. Por lo que deciden encontrarse en un sitio más seguro, lejos de la hacienda Elizondo.

Así terminan pasando una noche de cuento en la cama con cortinas y sábanas blancas. Una noche de pasión pero sobre todo de amor, que trastoca por completo los planes de Juan y los sentimientos de Norma. ¿Podrán seguir con su relación sin que se entere nadie más