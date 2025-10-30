Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder, aumentando la ventaja sobre su inmediata competidora a +0,6 puntos. De lunes a viernes, es líder de la Sobremesa (2,6%) y continúa líder en su franja de novelas (15:00-22:45) con un 2,8%.

Logra la serie más vista de la oferta temática con Emanet (291.000 y 3,3%), líder de su franja. También, lideran Mar de amor (3,2% y 238.000) y el reestreno de Vino el amor (3,2% y 247.000).

Además, superan a su directa competidora Amarte así, Frijolito (3,3% y 230.000), Cuando me enamoro (2,5% y 229.000), Hermanos (2% y 126.000), Amor sin límite (1,9% y 222.000) y los últimos capítulos de Pecado original (2,1% y 193.000). Este mes y como acontecimiento previo al 20º aniversario del canal, Pasión de gavilanes aterriza en Nova 20 años después de la revolución que supuso su estreno en Antena 3 y lo hace triunfando en las tardes del fin de semana (1,3% y 120.000).