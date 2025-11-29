Pasión de Gavilanes

Norma y Juan se ven a escondidas y Fernando los pilla in fraganti

Juan y Norma siguen viéndose a escondidas, pero Fernando los sorprende en actitud cariñosa y corre a contárselo a Gabriela, desatando una nueva tormenta en la familia Elizondo.

Juan y Norma se ven a escondidas. Aprovechan para encontrarse en los lindes de la hacienda Elizondo y la propiedad de los Trueba. El hermano de Óscar ya no puede vivir sin la madre de su hijo y le confiesa que se muere de ganas de estar a solas con ella.

Sin embargo, es consciente de que ahora que ha regresado Fernando a la hacienda de los Elizondo para ocuparse de la administración de las propiedades de la familia de Norma, no es fácil ocultarse de él. En el fondo, a Juan no le extraña que el exmarido de la mujer que le ha arrebatado el corazón haya vuelto porque sabe que Gabriela siempre lo ha tenido en alta estima y que no puede estar alejada de Escandón.

Antes de regresar Norma a casa, le pregunta intrigado cómo va a llamar al hijo que han tenido en común y no oculta que le haría mucha ilusión que se llamara Juan como él. La hermana de Sarita todavía no lo tiene claro, pero no descarta que su bebé lleve su nombre.

Norma y Juan se despiden con un apasionado beso y Fernando los sorprende en actitud cariñosa. El empresario vuelve a la hacienda y le cuenta a Gabriela que su hija se ve a escondidas con Juan. Gabriela no puede ocultar su rabia y le pide a su exyerno que la vigile. Pero él se opone y le recuerda que su función en la hacienda es velar por la economía familiar.

