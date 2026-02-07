Martín sigue internado en un psiquiátrico y coincide con Doña Hortensia, atormentada por la muerte de Lidia

Doña Hortensia está internada en el mismo psiquiátrico que Martín. Cuando el padre de Gabriela coincide con ella en el jardín, se acerca a hablar con la mujer, visiblemente consternada. Entre lágrimas, le confiesa que sufre terribles pesadillas y que se siente culpable por la muerte de Lidia. La joven se arrojó por un puente al descubrir que el marido de Gabriela, con quien tenía previsto casarse, había muerto.

"Me siento responsable de lo ocurrido y el fantasma de Lidia me atormenta", le dice, totalmente desbordada.

Martín intenta tranquilizarla y hacerle ver que los fantasmas no existen. Sin embargo, Doña Hortensia le asegura que vio a Lidia en la finca Trueba, donde viven Juan, Franco y Óscar. Lo que ella desconoce es que, en realidad, a quien vio fue a Ruth, quien guarda un sorprendente parecido con la hermana de los Reyes.

Tras la conversación, Doña Hortensia le pide al abuelo de Jimena, a quien en el psiquiátrico conocen como Facundo, que la deje sola."El fantasma de Lidia nunca me va a dejar en paz", dice entre sollozos, mientras Martín se va.