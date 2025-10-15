Amor sin límite

Karsu se divorcia de Reha sin pensión y se enfrenta al regreso inesperado de Irmak

Karsu se queda sin pensión tras su divorcio de Reha y vuelve a enfrentarse a Irmak tras presentarse en su casa con una maleta en la mano.

Se celebra el juicio por la custodia de Tilsim, Kuzey y Selin. La vista comienza con la declaración de Reha ante el juez. El hombre habla del amor que siente por su esposa y sus hijos, aunque admite ante el magistrado que su mujer ya no está enamorada de él y desea el divorcio.

Para sorpresa de Karsu, su marido acepta concederle el divorcio. Sin embargo, su abogado comunica al juez que Reha no puede hacer frente a la manutención de sus hijos porque su fábrica textil se incendió recientemente.

Al regresar a casa, la madre de Tilsim le cuenta a su progenitora todo lo ocurrido en el juicio. "Prefiere dejar a sus hijos sin nada solo para hacerme daño", le confiesa con tristeza, calificando a su esposo de "cruel".

Karsu es plenamente consciente de que su marido ha usado el incendio de la fábrica como excusa para alegar ante el juez que no tiene ingresos y así evitar pagar la pensión destinada a la crianza de sus hijos.

Karsu habla con Filiz de su divorcio con Reha

Ahora, la hermana de Irmak afronta un nuevo desafío: contar a sus hijos que se ha divorciado de Reha. Le preocupa especialmente la reacción de Tilsim. Filiz, su madre, le aconseja que no los consienta tanto: "No los malcríes, porque no te respetarán cuando sean mayores", le advierte. Karsu responde que lo único que desea es que, con el tiempo, sus hijos valoren su esfuerzo y reconozcan que ha sido una buena madre.

En ese momento, Irmak aparece en la puerta de la casa de Filiz con una maleta en la mano. Karsu pierde los nervios y, entre gritos, le exige que se marche. La joven le explica que su marido la ha echado de casa y no tiene dónde ir, pero es una farsa. Desesperada por reconciliarse con su hermana y madre, se ha inventado esta historia para volver a sus vidas. Sin embargo, su hermana se mantiene firme: no quiere verla ni en pintura.

Irmak regresa de nuevo a la vida de Karsu y Filiz

Sin embargo, a Filiz se le ablanda el corazón. En el fondo, Irmak sigue siendo su hija y no puede dejarla en la calle. La deja entrar, aunque le pide que haga las paces con su marido cuanto antes para poder marcharse. La joven intenta hablar con su madre, pero ella, dolida, se niega a entablar conversación.

Filiz acoge a su hija Irmak en su casa
