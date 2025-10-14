Karsu sufre en sus propias carnes otro ataque de ira de Reha justo antes del juicio por la custodia de sus hijos

Karsu está muy preocupada. En dos días se celebrará el juicio por la custodia de sus hijos y acaba de quedarse sin trabajo. El dueño de la tienda de ropa donde trabajaba ha cerrado el negocio tras sufrir los destrozos provocados por unos ladrones pagados por Reha. Sin ingresos para mantener a sus pequeños, Karsu se siente desesperada. Para sobrellevar este nuevo golpe, la hija de Filiz se refugia en sus hijos, que son su única razón de vivir.

Kuzey le pide que le acompañe a casa de Atilla para enseñarle unos dibujos que ha hecho. Sin embargo, el encuentro se tuerce cuando aparece Reha. Al descubrir que su esposa y su hijo están en casa del vecino, estalla en cólera.

El empresario irrumpe en la vivienda de Atilla, insultando y gritando a su mujer. "Estás montando un numerito", le reprocha Karsu, avergonzada por su actitud. "No quiero que te acerques a mi mujer ni a mis hijos, o te vas a arrepentir", le advierte Reha con tono amenazante. El pequeño, que adora a Atilla, sale en su defensa, dejando a su padre y a Karsu sorprendidos. Finalmente, ella decide marcharse a casa de su madre para evitar un nuevo enfrentamiento.

Ya en el jardín, Reha la acusa de mantener un idilio con Atilla. Karsu intenta explicarle que solo habían ido allí para enseñarle unos dibujos de su hijo, pero él no la cree. Está convencido de que todo es una artimaña de su esposa para poner a los niños en su contra.

Más tarde, Reha abandona la urbanización donde vive su suegra. Filiz le aconseja a Karsu que sea prudente, temiendo que él pueda hacerle daño. La madre de Tilsim se compadece de su esposo: se ha convertido en un hombre sin escrúpulos, tan agresivo y amargado como su propio padre.

Karsu sube a la habitación de sus hijos para calmarlos. Han presenciado la discusión entre sus padres y ella intenta tranquilizarlos explicándoles que, a veces, cuando un matrimonio se divorcia, surgen desavenencias. Aun así, la hermana de Irmak conserva la esperanza de que Reha recapacite y se dé cuenta, una vez más, de que ha perdido los nervios.