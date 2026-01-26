Pasión de Gavilanes

Gabriela avisa a la policía de dónde está Dínora

Después de descubrir la infidelidad de Fernando y Dínora, ahora quiere entregar a ambos.

Sara le cuenta a Gabriela que Fernando se ve a escondidas con Dínora, que está viva. Pero por supuesto no la cree, así que al menso acepta ir a verlo con sus propios ojos. Pero Gabriela le dice que no se preocupe, que de Fernando se encarga ella.

Lo primero que hace es llamar a la policía que se presenta en la hacienda Elizondo para escuchar el testimonio de Gabriela. Y Fernando aprovecha para poner sobre aviso a Dínora para que escape. Así cuando van a buscarla a la casa para detenerla, no la encuentran allí.

¿Qué medidas tomará Gabriela contra su marido?

