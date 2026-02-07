Doña Hortensia destapa el plan de Bustillo para acabar con la vida de Martín

El administrador del psiquiátrico, Bustillo, planea acabar con la vida de Martín para evitar que lo delate a él y a la enfermera, quien también ha aceptado dinero de Fernando Escandón para internar al padre de Gabriela en el centro sin que padezca ningún problema mental.

Bustillo habla de su plan delante de doña Hortensia mientras le prepara la nueva habitación donde va a alojarse. Al escucharlo, la mujer no duda en avisar a Martín. El primo de Escandón pretende administrarle unas pastillas al abuelo para arrebatarle la vida, por lo que doña Hortensia se presenta de madrugada en la habitación de Martín para ponerlo sobre aviso.

La enfermera la sorprenda allí y para disimular se hace pasar por sonámbula.