Dinora vuelve a poner en peligro el matrimonio de Fernando con Gabriela

La presencia de Dinora en la habitación de Fernando desata nuevos temores. Mientras él intenta proteger su matrimonio y su vida de lujos ella busca refugio para huir de la policía y evitar acabar entre rejas.

Dinora no deja de causarle problemas a Fernando. Ha vuelto a colarse en la habitación de su amigo y no ha dudado en darse un refrescante baño. Él teme que Gabriela pueda descubrirla y que su matrimonio acabe en peligro. Escandón no quiere correr ese riesgo, ya que no está dispuesto a renunciar a una vida de lujos y comodidades.

La hija de Zacarías le pide que le busque un lugar cómodo donde alojarse y esconderse de la policía. A estas alturas, todo el mundo la está buscando y, si dan con ella, acabará entre rejas.

Por su parte, Malcolm se acerca hasta la habitación del marido de Gabriela para interesarse por su señor. El antiguo mayordomo de doña Eduvina ha escuchado voces de mujer en el cuarto y Escandón, para restarle importancia al asunto, le confiesa que en la estancia se encuentra una buena amiga que atraviesa serios apuros. Le pide a Malcolm que sea discreto y que ayude a Dinora en todo lo que necesite.

