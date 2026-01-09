Gael Torrenegro es un importante hombre de negocios atrapado por el peso de su pasado

Gael Torrenegro es un hombre influyente y respetado en el mundo de los negocios, aunque su fortaleza se diluye cuando se enfrenta a la figura de su padre, Ramsés, cuya sombra ha condicionado gran parte de su vida. Bajo esa apariencia de control, Gael arrastra decisiones que lo marcaron para siempre.

Siendo muy joven, vivió una historia de amor intensa con Marena Ramos, una relación que cambió su destino y dejó heridas difíciles de cerrar. Durante años creyó haberla perdido para siempre, convencido de que ese capítulo de su vida había quedado atrás.

Leona Bravo y Gael Torrenegro | Televisa

Sin embargo, el destino vuelve a poner a Gael frente a Leona Bravo, sin que él sospeche que se trata de la misma mujer a la que amó en el pasado. Este reencuentro despierta sentimientos que creía enterrados y lo obliga a enfrentarse a verdades incómodas.

Entre el poder, la culpa y un amor que resurge sin aviso, Gael Torrenegro se convierte en uno de los personajes más complejos de El amor invencible, atrapado entre lo que fue, lo que es y lo que aún está por descubrir.