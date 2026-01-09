El amor invencible

En directoPROGRAMACIÓN TV

Papel intepretado por Daniel Elbittar

Gael Torrenegro es un importante hombre de negocios atrapado por el peso de su pasado

Gael Torrenegro es un hombre poderoso, marcado por la culpa y por un pasado que nunca logró dejar atrás. El regreso inesperado del amor lo enfrentará a heridas que creía cerradas.

Gael Torrenegro es un importante hombre de negocios atrapado por el peso de su pasado

Publicidad

Nova
Publicado:

Gael Torrenegro es un hombre influyente y respetado en el mundo de los negocios, aunque su fortaleza se diluye cuando se enfrenta a la figura de su padre, Ramsés, cuya sombra ha condicionado gran parte de su vida. Bajo esa apariencia de control, Gael arrastra decisiones que lo marcaron para siempre.

Siendo muy joven, vivió una historia de amor intensa con Marena Ramos, una relación que cambió su destino y dejó heridas difíciles de cerrar. Durante años creyó haberla perdido para siempre, convencido de que ese capítulo de su vida había quedado atrás.

Leona Bravo y Gael Torrenegro
Leona Bravo y Gael Torrenegro | Televisa

Sin embargo, el destino vuelve a poner a Gael frente a Leona Bravo, sin que él sospeche que se trata de la misma mujer a la que amó en el pasado. Este reencuentro despierta sentimientos que creía enterrados y lo obliga a enfrentarse a verdades incómodas.

Entre el poder, la culpa y un amor que resurge sin aviso, Gael Torrenegro se convierte en uno de los personajes más complejos de El amor invencible, atrapado entre lo que fue, lo que es y lo que aún está por descubrir.

Nova» Series» El amor invencible» Personajes

Publicidad

Series

La convivencia en la hacienda Elizondo se vuelve insostenible para Malcolm y Carmela

La convivencia en la hacienda Elizondo se vuelve insostenible para Malcolm y Carmela

Gael Torrenegro es un importante hombre de negocios atrapado por el peso de su pasado

Gael Torrenegro es un importante hombre de negocios atrapado por el peso de su pasado

Secretos de familia - Ceylin descubre que el cadáver es ¡de su hermana Inci!

Ceylin descubre que el cadáver es ¡de su hermana Inci!

Bora sorprende a Karsu al hablar abiertamente de boda y la deja en shock
Momento destacado

Bora sorprende a Karsu al hablar abiertamente de boda y la deja en shock

Adrián Hernández, un hombre con un corazón marcado por el amor y la lealtad
Papel interpretado por Danilo Carrera

Adrián Hernández, un hombre de corazón noble, guiado por el amor y la lealtad

Dinora, movida por la venganza, pone en peligro una vez más la vida de Juan
Momento destacado

Dinora, movida por la venganza, pone en peligro una vez más la vida de Juan

La hija de Zacarías no está dispuesta a permitir que Juan y Norma sean felices y ataca de nuevo al hermano mayor de Franco. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar?

¡La policía encuentra el cadáver de una persona que estaba dentro de una maleta!: ¿Descubrirán su identidad?
Momento destacado

Un cadáver aparece en una maleta ¿de quién se trata?

El caso genera el primer encuentro entre Ilgaz y Ceylin.

Filiz mete la pata: le organiza una cita a Karsu sin saber que está con Bora

Filiz mete la pata: le organiza una cita a Karsu sin saber que está con Bora

Sarita pierde la paciencia cuando Carmela habla mal de Franco

Sarita pierde la paciencia cuando Carmela habla mal de Franco

Leona Bravo, una mujer dispuesta a todo con tal de obtener justicia y recuperar a sus hijos

Leona Bravo, una mujer dispuesta a todo con tal de buscar justicia y recuperar a sus hijos

Publicidad