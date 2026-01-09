¡Sueño hecho realidad! Karsu y Bora por fin se dan el 'sí, quiero' en una inolvidable boda

Karsu cree que va a acudir a un evento de trabajo con Bora y se pone un vestido blanco muy elegante que le queda espectacular. Irmak desea con todo su corazón que el empresario le pida matrimonio a su hermana de una vez por todas. La ex de Reha lo tiene claro: si él no da el paso, será ella quien lo haga.

La madre de Filiz llega a casa de los Bozbeyli y se queda impresionada. El empresario ha decorado el salón con velas y muchas flores. Parece que el momento que tanto estaba esperando ha llegado. Bora se arrodilla para entregarle el anillo de pedida y le pregunta si quiere casarse con él.

Karsu, emocionada, le contesta que sí y ambos se dan el 'sí, quiero' en su propia casa, solo con los empleados del servicio como testigos. ¡Qué momento más romántico!

La madre de Tilsim está viviendo un sueño y le cuesta creer que se haya casado con el hombre al que ama. "Alucino con que nos hayamos casado y que hayas organizado todo esto en secreto", le confiesa a su marido.

Bora quiere organizar la luna de miel, pero la familia de Karsu todavía no lo sabe y ella solo piensa en el bienestar de sus hijos. La hija de Filiz le pide tiempo para poder hablar con ellos. "Soy la persona más feliz del planeta, pero no puedo decirles algo así de la noche a la mañana", le dice. Para Bozbeyli, no hay ningún problema.