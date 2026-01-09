Amor sin límite

¡Sueño hecho realidad! Karsu y Bora por fin se dan el 'sí, quiero' en una inolvidable boda

Karsu cumple su sueño y se casa con Bora en una ceremonia íntima y muy romántica.

¡Sueño hecho realidad! Karsu y Bora por fin se dan el 'sí, quiero' en una inolvidable boda

Karsu cree que va a acudir a un evento de trabajo con Bora y se pone un vestido blanco muy elegante que le queda espectacular. Irmak desea con todo su corazón que el empresario le pida matrimonio a su hermana de una vez por todas. La ex de Reha lo tiene claro: si él no da el paso, será ella quien lo haga.

Karsu parece una novia con su vestido blanco

La madre de Filiz llega a casa de los Bozbeyli y se queda impresionada. El empresario ha decorado el salón con velas y muchas flores. Parece que el momento que tanto estaba esperando ha llegado. Bora se arrodilla para entregarle el anillo de pedida y le pregunta si quiere casarse con él.

Bora sorprende a Karsu con una pedida de mano

Karsu, emocionada, le contesta que sí y ambos se dan el 'sí, quiero' en su propia casa, solo con los empleados del servicio como testigos. ¡Qué momento más romántico!

La madre de Tilsim está viviendo un sueño y le cuesta creer que se haya casado con el hombre al que ama. "Alucino con que nos hayamos casado y que hayas organizado todo esto en secreto", le confiesa a su marido.

Bora quiere organizar la luna de miel, pero la familia de Karsu todavía no lo sabe y ella solo piensa en el bienestar de sus hijos. La hija de Filiz le pide tiempo para poder hablar con ellos. "Soy la persona más feliz del planeta, pero no puedo decirles algo así de la noche a la mañana", le dice. Para Bozbeyli, no hay ningún problema.

Karsu quiere mantener su boda con Bora en secreto hasta que hable con sus hijos
