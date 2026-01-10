Pasión de Gavilanes

Dinora encuentra un lugar donde esconderse gracias a un aliado inesperado

Mientras huye de la policía, Dinora consigue un escondite gracias a la ayuda de Armando. Pero un pequeño descuido por parte de ella podría poner en peligro el matrimonio de Fernando con Gabriela.

Fernando le cuenta a Armando Navarro que Dinora está huyendo de la policía y necesita un lugar donde refugiarse. El marido de Rosario no lo duda ni un instante y le entrega las llaves de su pequeño apartamento para que la hija de Zacarías pueda esconderse. El empresario está dispuesto a tenderle una mano. "Todo aquel que sea enemigo de los hermanos Reyes debe ser aliado nuestro", le recuerda al marido de Gabriela.

Escandón entrega a Dinora las llaves del apartamento de Armando. "Esto es para que veas que, como amigo, no te fallo ni te desamparo", le asegura. La hija de Zacarías le da las gracias por su generosidad y le pregunta por qué Navarro ha decidido ayudarla sin apenas conocerla. "Le hablé de tus hazañas y te admira", le responde Fernando.

Agradecida, Dinora recompensa al marido de Gabriela con un beso. Al limpiarle el carmín de los labios con un pañuelo, lo tira al suelo sin darse cuenta de que alguien podría encontrarlo y comprometer a Fernando… y no anda mal encaminada.

Jimena, que se acerca a las caballerizas tras ver entrar al marido de su madre acompañado de una mujer, lo encuentra. La esposa de Óscar sospecha que podría tratarse de Dinora, y no se equivoca. ¿Le contará a su madre sus sospechas?

