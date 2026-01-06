Momento destacado
Duro enfrentamiento entre Rosario y Sara por Franco
La tensión estalla en la hacienda Elizondo cuando Rosario y Sara se enfrentan cara a cara por Franco, sacando a la luaz viejos reproches y celos nunca resueltos.
Publicidad
Rosario se acerca a la hacienda Elizondo y se encuentra con Sara mientras entrena a caballo. Ambas comienzan a discutir: no se toleran. Las dos están enamoradas de Franco y la cantante no lleva nada bien que la hija de Gabriela haya conquistado al hermano de Juan.
Durante el enfrentamiento, Sara le recrimina que se haya casado con Armando, un hombre al que califica de "peligroso". Rosario sale en defensa de su esposo y responde que todo lo que ha conseguido en la vida lo ha logrado a base de esfuerzo. Sin embargo, para ella, Franco es todo lo contrario: "un niño bonito que todo lo que tiene lo consiguió gracias a Eduvina Trueba".
La hermana de Norma no duda en recordarle que, pese a criticar a Franco y ensalzar a su marido, sigue yendo detrás del hermano de Óscar. Además, la acusa de coquetear con cualquier hombre que se cruza en su camino, un comentario que enfurece a la artista y acaba provocando un enfrentamiento directo entre ambas.
Publicidad